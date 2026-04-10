La Segura e Ignacio Baladán emocionados con prueba de embarazo: ¿cuál fue el resultado?

La creadora de contenido digital La Segura emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que se mostró nerviosa junto a Ignacio Baladán mientras sostenían en sus manos una prueba de embarazo que la influenciadora decidió practicarse tras experimentar un retraso en su ciclo.

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¿La Segura e Ignacio Baladán esperan a su segundo hijo?

Durante la noche del pasado jueves 9 de abril La Segura sorprendió a sus cientos de seguidores en Instagram al compartir a través de sus historias un corto audiovisual en el que se mostró nerviosa y emocionada por saber el resultado de una prueba de embarazo que se había acabado de realizar.

La Segura e Ignacio Baladán hablaron de agrandar la familia. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido explicó frente a su esposo Ignacio Baladán que había decidido practicarse esta prueba debido a que había experimentado un retraso en su ciclo. Ante esto, el chef argentino tomó la prueba en sus manos mientras La Segura le pedía que fuera él quien le diera la vuelta para ver su resultado.

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Sin embargo, el video quedó hasta ahí y no fue sino hasta la mañana de este viernes que la creadora de contenido compartió una actualización sobre el resultado de la prueba de embarazo.

"Buenos días a todas las que por chismosas como yo, aún siguen esperando el resultado de la prueba de embarazo", comentó tras reaparecer en redes.

Posterior a esto, confirmó que la prueba salió negativa y que de haber salido positiva esa no sería la forma en la que anunciaría su segundo embarazo: "hermana, obvio salió negativa. ¿Vos crees que te voy a dar una noticia así".

¿Qué edad tiene el hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Vale la pena recordar que La Segura e Ignacio Baladán se convirtieron en padres por primera vez el pasado 12 de abril de 2025, por lo que su primogénito cumplirá su primer año de vida dentro de dos días.

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Para celebrar este momento especial la pareja comentó que tienen preparada una reunión en la que solo familiares y amigos cercanos están invitados, pues al ser su primer año quieren que todo sea muy tranquilo, mientras que para su cumpleaños número dos ya tienen una gran fiesta planeada.