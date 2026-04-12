Marcelo Cezán protagoniza viral momento en La casa de los famosos: bailó con un maniquí

Marcelo Cezán vivió un momento bastante particular, ya que tuvo que encontrar una nueva pareja ante la ausencia de Carla Giraldo. El presentador sacó los prohibidos y terminó haciendo una escena que ahora es viral en redes sociales.

¿Por qué Marcelo Cezán bailó con un maniquí en La casa de los famosos Colombia?

El también actor y cantante tomó una muñeca como pareja y le “enseñó” lo que es bailar. Aunque claramente su pareja no podía moverse, Marcelo igual hacía el esfuerzo para sacarle provecho a la situación.

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Su curioso baile desató muchas risas en redes sociales y sirvió para destacar la personalidad y carisma del actual presentador de la casa más famosa.

“Jajajajaja apacito”, “Marcelo es tremendo parche”, “Marcelo el mejor”, “Marcelo es todo lo que está bien en la vida”, “Marcelo se transforma”, comentaron algunos internautas.

Cabe destacar que, los sábados Marcelo Cezán presenta en solitario La casa de los famosos Colombia. Los jueves, entre tanto, ocurre lo contrario, pues ese día Carla hace la conducción del programa sin Marcelo.

Marcelo Cezán se incorporó como presentador de La casa de los famosos a partir de la segunda temporada. El cantante y actor ha hecho una gran dupla con Carla Giraldo y han dejado para la posteridad grandes momentos.

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¿Valentino Lázaro confesó que le gustaba Marcelo Cezán?

Marcelo, además, es considerado como uno de los grandes galanes de la televisión colombiana. Desde su debut actoral ha captado la atención del público femenino y hasta el masculino.

Y es que, previo al arranque de La casa de los famosos, Marcelo reveló en ‘Buen Día, Colombia’ lo que le había dicho Valentino Lázaro en la presentación oficial del reality. Según Cezán, Valentino le dijo que “estaba bueno”.

Valentino Lázaro confesó que Marcelo Cezán le parecía atractivo. Fotos: RCN

Otro momento icónico ocurrió cuando la mamá de Karola Alcendra visitó La casa de los famosos. Luego de ver a su hija y darle palabras de ánimo, la mujer conversó con Marcelo y Carla en el set y allí aprovechó para cumplir un sueño que tenía.

Aprovechando el momento, la madre de Karola se acercó a Marcelo y le dio un beso en la mejilla, no sin antes confesar que siempre había estado enamorada de él. Tras el gesto, Cezán se descongeló y le dio un abrazo a la mujer.

¿Por qué Karola tiene tanto temor en la votación negativa de La casa de los famosos?

Karola Alcendra entró a La casa de los famosos cuando la competencia ya había iniciado y desde el primer momento impactó por su presencia y personalidad. Inicialmente, la barranquillera apuntó contra Beba y Valentino Lázaro, pero poco a poco han cambiado sus objetivos.

Recientemente, la influenciadora se ha visto inmersa en fuertes situaciones con Alejandro Estrada y Alexa Torrex. La rivalidad ha estado a la orden del día entre ellos, lo que ha llevado a la joven a hacer profundas reflexiones.

Karola presiente que puede ser la eliminada este domingo por el voto en negativo. (Foto: Canal RCN)

En una de sus últimas charlas con una de las cámaras de La casa de los famosos, Alcendra confesó que se veía fuera de la competencia y cree que puede ser la eliminada con el voto negativo.

El voto en negativo fue activado de forma inesperada por El Jefe y responde a un castigo por parte del mandamás de la casa más famosa. A raíz de los últimos hechos que han ocurrido en la convivencia, incluyendo la expulsión de Eidevin López, la autoridad máxima tomó dicha decisión.

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Ahora, 11 famosos deberán enfrentarse al cuarto de eliminación y aguardar por su suerte. Cabe destacar que, bajo esta dinámica, en temporadas pasadas fueron eliminadas Martha Isabel Bolaños y Karina García.