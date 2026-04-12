Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, celebró su primer cumpleaños. Para sorprenderlo, los creadores de contenido armaron una decoración muy llamativa y la reacción del pequeño ya se está haciendo viral en redes sociales.

¿Cómo La Segura e Ignacio Baladán sorprendieron a su hijo Lucca en su primer cumpleaños?

En sus cuentas personales, la caleña y el uruguayo compartieron un video que muestra el momento justo en que el pequeño Lucca mira con asombro la decoración que habían preparado sus papás.

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Lucca sale de su habitación y se encuentra con una decoración de globos y peluches, por lo que no daba crédito a lo que veía. En imágenes posteriores, se aprecia el momento en que La Segura e Ignacio comparten con el pequeño y se toman la foto del recuerdo por su primer añito.

“Feliz primer cumpleaños mi amor chiquito… llegaste hace un año y cambiaste todo para siempre! Te amamosssssasss”, escribió la influenciadora caleña en el post que ha sumado muchos likes y comentarios en pocos minutos.

Los seguidores de los influenciadores quedaron derretidos ante los gestos de Lucca por su sorpresa y no dudaron en enviarle muchas felicitaciones por su especial día.

“Tiene más consciencia que muchos. Su cara vale más que cualquier cosa”, “Feliz cumple Lucca! Qué bellos son diomioooo”, “amiga les quedó muy hermoso ese muchacho. Feliz cumpleaños Lucca hermoso”, “feliz cumpleaños al hermoso príncipe”, “la reacción, Dios presente en el, genuino”.

Los internautas resaltaron el rostro del pequeño al ver dicha sorpresa y no dudaron en afirmar que es de lo más tierno que se ha visto en redes sociales.

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¿Cuántos hijos tienen Ignacio Baladán y La Segura?

Lucca es el primer hijo de la relación entre La Segura e Ignacio Baladán. Los creadores de contenido tienen una sólida unión amorosa, incluso, ya se ha especulado que estarían “buscando” el hermanito de Lucca.

El inicio de la relación de la caleña y el ‘charrúa’ coincidió con la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, por lo que mientras estuvo en competencia, la influenciadora siempre recordó a Baladán y le mandó muchos mensajes amorosos.

La Segura e Ignacio Baladán se mostraron felices por el primer cumpleaños de su hijo Lucca. Foto: RCN

Todo terminó de consolidarse cuando Ignacio entró a La casa de los famosos y ante miles de espectadores y los compañeros de La Segura le pidió matrimonio a ella. El Jefe ayudó a que todo fuera perfecto y organizó una cena para que la pareja disfrutara del acontecimiento.

¿Ignacio Baladán y La Segura planean tener un segundo hijo?

Sobre la posibilidad de un segundo hijo, en una entrevista con ‘Buen Día, Colombia’, la caleña reconoció que es una posibilidad que está abierta, incluso, afirmó que pronto habrían novedades al respecto.

Justamente, en las últimas horas, Natalia Segura se hizo una prueba de embarazo para confirmar si de nuevo se encuentra en la dulce espera.

En una entrevista, La Segura confesó que no descarta tener otro hijo. | Foto: Canal RCN

La creadora de contenido explicó frente a su esposo que había decidido practicarse esta prueba debido a que había experimentado un retraso en su ciclo. Ante esto, el chef tomó la prueba en sus manos mientras La Segura le pedía que fuera él quien le diera la vuelta para ver su resultado.

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Posterior a esto, confirmó que la prueba salió negativa y que de haber salido positiva esa no sería la forma en la que anunciaría su segundo embarazo: "hermana, obvio salió negativa. ¿Vos crees que te voy a dar una noticia así?".

Y mientras llega esa segunda bendición, el chef y la creadora de contenido disfrutan de las mieles del amor y de la ternura y amor del pequeño Lucca.