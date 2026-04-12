Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, los famosos han presentado una serie de acontecimientos en la competencia, en especial, por las polémicas, diferencias y rivalidades presentadas en la convivencia.

En medio de esta situación, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática es Valentino Lázaro, pues ha tenido la oportunidad en compartir todo lo que piensa sin ningún tipo de “filtro”.

Por ello, Valentino aprovechó la oportunidad para hacer un inesperado comentario frente a Alejandro Estrada en medio de una reciente conversación que tuvo con Valerie de la Cruz.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Valentino Lázaro sobre Alejandro Estrada?

Esto confesó Valentino Lázaro sobre Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Durante el encierro, varios participantes han tenido una gran variedad de sentimientos encontrados, entre ellos, Valentino Lázaro, quien ha estado confundido por algunos famosos a nivel sentimental en la competencia.

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Por su parte, Valentino confesó en horas de la mañana de este domingo 12 de abril en medio de una conversación con Valerie de La Cruz, más conocida como Beba que comenzó a sentir atracción física por Alejandro Estrada, expresando las siguientes palabras:

“Yo creo que Alejo me gusta, solo físicamente, nada de su personalidad”, le confesó Valentino a Beba.

Valentino Lázaro hizo inespera confesión sobre Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

¿Cómo reaccionó Beba ante el aparente gusto de Valentino por Alejandro?

Es clave mencionar que una de las personas más importantes con las que Valentino ha tenido la oportunidad de construir una especial amistad es con Beba, pues, le ha contado varias cosas de su vida dentro de la competencia.

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Así también, Beba no dudó en compartir su reacción ante la confesión que Valentino hizo sobre Alejandro, pues, expresó son honestidad las siguientes palabras:

“Valentino te han gustado otros participantes, ¿ahora Alejandro? Eso es el encierro, no te preocupes, eso va a pasar”, agregó Beba.

Cabe destacar que a medida que avanzan los días, las dinámicas de juego han ido cambiado en la competencia, pues, los televidentes estarán bajo la expectativa de lo que hará cada uno en La casa de los famosos Colombia.