Estos participantes ingresarían primero a La casa de los famosos Col en la eliminación según la IA
La IA predijo qué participantes ingresarían primero a La casa de los famosos Col en la gala de eliminación este domingo.
En los últimos días, una gran variedad de acontecimientos se ha presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, tras la expulsión de Eidevin López por enfrentamiento con Alejandro Estrada.
Por este motivo, El Jefe tomó una importante decisión hace pocos días en el reality sobre el futuro de los famosos, pues los puso a todos dentro de la placa de nominados.
¿Quiénes son los famosos que están en riesgo de eliminación este 12 de abril?
Tras la contundente decisión que tomó El Jefe de La casa de los famosos Colombia, los participantes quedaron sorprendido s con la noticia, la cual cambió la dinámica de juego para mucho.
Los famosos que se encuentran dentro de la placa de nominados son: Juancho Arango, Alexa Torrex, Beba, Tebi Bernal, Juanda Caribe, Mariana Zapata, Campanita, Alejandro Estrada, Karola Alcendra, Aura Cristina Geithner y Valentino Lázaro.
Con base en esto, todo cambió en el reality, pues, la votación en esta ocasión será en negativo y la celebridad que obtenga un alto porcentaje en las votaciones podría convertirse en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.
En medio de esta situación, los famosos se encuentran bajo la expectativa acerca del apoyo que recibirán por parte del público, pues, muchos de ellos han expresado en varias ocasiones que quieren permanecer en la competencia.
¿Quiénes serían los primeros participantes en ingresar a La casa de los famosos, según la IA?
Según la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se ha revelado qué participantes serían los primeros en regresar a La casa de los famosos Colombia.
Tal como lo informa la IA, los primeros famosos en ingresar a la competencia son: Aura Cristina Geithner, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Mariana Zapata.
La IA también revela que después de ellos, los otros famosos que podrían estar en riesgo de eliminación son: Juancho Arango, Alexa Torrex, Beba, Tebi Bernal, Campanita, Karola Alcendra y Valentino Lázaro.
Por el momento, puedes continuar con las votaciones en negativo, mediante La casa de los famosos Colombia para que puedas elegir quién quieres que sea el próximo eliminado de la competencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike