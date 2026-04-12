Jhonny Rivera habló de sus polémicas con Sebastián Ayala y le mandó un mensaje al cantante

Jhonny Rivera rompió el silencio y habló de su enemistad con el cantante Sebastián Ayala. El artista pereirano aclaró su postura frente a versiones que han surgido en redes sociales y le hizo una directa invitación a Ayala.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre sus diferencias con el cantante Sebastián Ayala?

El artista, que recientemente se casó con Jenny López, no evadió la pregunta de un seguidor sobre sus diferencias con Sebastián y decidió aclarar varias cosas.

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“¿Aún estás disgustado con Sebastián Ayala?”, preguntó un fan, y Jhonny aprovechó para hablar tema sin ningún rodeo.

No, no, para nada. A Sebastián lo quiero mucho. Hubo un mal entendido, sí, claro, pero yo lo quiero mucho. Antes lo invitaría para que hiciéramos música y dejáramos ese impase atrás, ese mal entendido. Conflicto no ha habido, todo ha sido muy transparente con él, todo ha sido muy claro, él lo puede decir”, expresó inicialmente Jhonny.

En su respuesta, Rivera manifestó que “nos querían ver peleando, pero eso no va a pasar. Realmente no ha habido un problema; al contrario, yo quiero invitar a Sebastián para que hagamos música, para que limemos esas asperezas que no están entre nosotros sino en el público que cree que estamos de problema”.

Jhonny Rivera manifestó que quiere dejar atrás sus diferencias con Sebastián Ayala. Fotos: Freepik - RCN

De esta manera, el intérprete de ‘Soy soltero’ dejó más que claro que no existen diferencias con Ayala, en cambio, pretende recuperar su amistad y que vuelvan a colaborar juntos, como ya lo habían hecho en la canción ‘Mi decisión’.

¿Qué le respondió Sebastián Ayala a Jhonny Rivera ante las palabras del pereirano?

Pues bien, horas después de publicarse ese video, Sebastián reaccionó en sus propias redes sociales y le envió un mensaje a Jhonny.

Este video me sorprende y me da mucha felicidad. Jhonny sabe que lo quiero mucho, siempre se lo he manifestado; tanto él como su equipo de trabajo, su familia, han sido queridos conmigo. Nunca ha habido ningún conflicto, todo ha sido muy transparente desde el minuto cero que empezamos a grabar ‘Mi decisión remix’”, reveló Ayala en un video que hizo visible en el feed de su cuenta de Instagram.

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Sebastián destacó que “para mí sería un honor, como se lo manifesté al inicio cuando nos conocimos, sería un honor hacer música con él. Estamos listos, maestro. Estamos listos para que usted ordene, estamos pendientes para lo que usted diga”.

Jhonny también comentó ese post de Ayala y le escribió: “no se diga más, a buscar ese palo pues”.

¿Qué pasó entre Jhonny Rivera y Sebastián Ayala, y por qué se distanciaron?

Jhonny Rivera y su hijo Andy se juntaron con Sebastián Ayala para grabar el remix de ‘Mi decisión’, una canción con la que este último dio el salto a la música y ganó mucha popularidad.

En su momento, Ayala habría declarado que no estaría conforme con el porcentaje de regalías que estaba recibiendo por el éxito del tema. Jhonny se molestó ante esto y no dudó en responderle al joven cantante.

Johnny Rivera invitó a Sebastián Ayala a que graben nueva música y el joven cantante le respondió. (Foto: Canal RCN)

Me dolió, porque yo no esperé que él fuera a decir esto, porque cuando él llegó a mi casa no ganaba dinero en ningún lado. Nosotros le enseñamos el proceso, hasta una buena regalía le dieron”, dijo, por su parte, el pereirano.

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Estas palabras abrieron una enorme brecha entre Ayala y Rivera, lo que los mantuvo distantes por amplio tiempo, pero ahora estarían dispuestos a dejar todo atrás y seguir cantando juntos.