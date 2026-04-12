Un brunch muy diferente se vivió este domingo en La casa de los famosos Colombia. La dinámica no contó con la participación tradicional de los nominados, sino de todos los habitantes que actualmente están en competencia.

¿Por qué discutieron de nuevo Alejandro Estrada y Karola en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de la expulsión de Eidevin López y la posterior reacción de Karola, El Jefe decidió castigar a los participantes y todos fueron a dar a placa. No hubo poder de salvación y ninguno se salvará de entrar al cuarto de eliminación; además, se activó el voto negativo y así se decidirá el destino de uno de ellos.

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La situación que desencadenó en la expulsión de Eidevin salió a relucir en medio del brunch y Alejandro Estrada reiteró que simplemente reaccionó a lo que, consideraba, era una invasión de su espacio personal.

El Jefe preguntó quién sería eliminado esta noche por el voto negativo y Alejandro no titubeó al decir que será Karola Alcendra.

Se sentó un precedente y fue la que (Karola) cruzó los límites. Cuando una persona invade tu espacio personal… y más allá de eso, lo hace tocando y manifestando su provocación ya de manera física, lo más normal es que uno la retire del espacio de uno. No hubo cach*tada, no hubo g*lpe, hubo un ‘ya, no más’

Sin embargo, Karola contraatacó y aseguró que, aunque Alejandro no ha g*lpe*do, sí ha m*ltrat*do a “varias personas, incluyéndome a mí”. Al respecto, la creadora de contenido recordó un episodio en el que se sintió incómoda porque, aseguró, Estrada le apretó fuerte la mano en un domingo de posicionamiento.



Alcendra agregó que Alejandro es “el maestro de la provocación en esta casa”, dejando en total evidencia la rivalidad entre ambos participantes.

¿Cuál fue el reproche de Alexa Torrex a Juanda Caribe en el brunch de La casa de los famosos?

En el mismo brunch, hubo otro choque y este lo protagonizaron Alexa Torrex y Juanda Caribe. La cucuteña afirmó que la versión del Juanda que está viendo “no me gusta, no me agrada”. Además, le reclamó por la forma en que se dirigió a Alejandro al confirmarse la expulsión de Eidevin López.

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Alexa, además, le reprochó al comediante que haya dicho “se metieron con la costa”, igualmente al desahogarse por la salida por decisión del público del vallenato.

Alexa Torrex le reprochó a Juanda Caribe la forma en que le habló a Alejandro Estrada tras la expulsión de Eidevin López. Fotos: RCN

Las diferencias se han hecho evidentes entre estos cuatro famosos, aunque se han agudizado mucho más por la expulsión de Eidevin. Lo cierto es que habrá voto negativo en La casa de los famosos y un participante tendrá que decirle adiós a la competencia.

¿Por qué Karola presiente que será eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Karola Alcendra reconoció ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia que presiente su eliminación este domingo. La barranquillera siente que el voto negativo sentenciará su salida de la competencia.

“Estoy segura de que me van a sacar a mí, es la única oportunidad que van a tener”, expresó Karola, quien recientemente recibió un mensaje de aliento de Emiro Navarro.

Karola confesó que cree que puede ser eliminada este domingo por el voto negativo. (Foto: Canal RCN)

La participante añadió que “ellos tienen que actuar como que no me od1an tanto, porque saben que tengo un público muy grande. Si no, me odiarían horrible. Entonces la única oportunidad que tienen los tres mosqueteros es este domingo, no tienen más”.

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Karola tenía un fuerte vínculo con Eidevin López y por eso le dolió la expulsión del valduparense. Los costeños se acercaron tanto que llegaron a dormir en la misma cama y se dieron varios besos. Al final, sin embargo, Karola decidió acabar con esa unión por una persona que, aseguró, la está esperando afuera.