Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue hospitalizado: esto se sabe

Un exparticipante de La casa de los famosos generó preocupación luego de que se conociera que fue hospitalizado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alerta fue hospitalizado
Alerta fue hospitalizado. (Foto Canal RCN - Freepik).

El comediante Juan Ricardo Lozano, recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia y conocido en el mundo del entretenimiento como “Alerta”, generó preocupación entre sus seguidores tras confirmar que fue hospitalizado en las últimas horas. Aunque aún hay poca información sobre su estado de salud, todo indicaría que no se trata de algo grave.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del comediante colombiano ‘Alerta’?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril, se dio a conocer a través de las redes sociales de ‘Alerta’ que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontraba hospitalizado. El anuncio se hizo por medio de un video con el característico estilo humorístico del comediante, que realizó con la complicidad de su hijo.

Esto se sabe sobre la hospitalización de Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Esto se sabe sobre la hospitalización de Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En el audiovisual, compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede ver cómo el comediante aprovechó su hospitalización para crear contenido y entretener a su audiencia. En el clip, simularon una escena en la que el joven desconectaba el supuesto oxígeno del humorista.

Artículos relacionados

Aunque el video generó risas, varios seguidores manifestaron su preocupación al notar que ‘Alerta’ realmente estaba en un centro médico. No obstante, todo indica que no se trataría de algo grave, ya que el propio comediante aseguró que más adelante revelará la razón de su hospitalización e invitó a sus seguidores a disfrutar del contenido.

“Ya después les contaré qué me pasó, por ahora vayan a reír”, expresó.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, a la espera de que el comediante revele más detalles sobre lo ocurrido.

¿En qué temporada de La casa de los famosos Colombia participó Alerta?

Vale la pena recordar que Alerta participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual se llevó a cabo durante el primer semestre del 2025. El comediante logró avanzar en la competencia hasta quedar eliminado con un porcentaje del 9,71 %, el más bajo de toda la placa.

Artículos relacionados

En aquella ocasión, el humorista tuvo que enfrentarse en contra de Karina García, Laura González, Lady Tabares, La Toxi Costeña y Andrés Altafulla, siendo él quien recibió el menor respaldo del público.

Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado
Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja Restrepo y Tatán Mejía vivieron angustiante intento de robo: así pasó todo Tatán Mejía

Maleja Restrepo y Tatán Mejía denunciaron intento de robo: así fueron los hechos

Maleja Restrepo y Tatán Mejía denunciaron en redes sociales que fueron víctimas de un intento de robo.

Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe reaccionó a la fruti novela de infieles inspirada en él y Paola Jara: esto dijo

Paola Jara y Jessi Uribe fueron protagonistas de una novela de frutas infieles y el cantante no dudó en reaccionar.

Eidevin rompió el silencio tras su expulsión y lanzó inesperado mensaje Talento nacional

Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado de La casa de los famosos y envió contundente mensaje a sus detractores.

Lo más superlike

Alejandro Estrada hace llorar a Karola en pleno brunch: fuerte cruce en la casa La casa de los famosos

Karola rompe en llanto tras duras palabras de Alejandro en La casa de los famosos

Alejandro señaló a Karola de jugar sucio y sus palabras la hicieron llorar en pleno brunch del reality.

Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA? Karol G

Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA?

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos