Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue hospitalizado

El comediante Juan Ricardo Lozano, recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia y conocido en el mundo del entretenimiento como “Alerta”, generó preocupación entre sus seguidores tras confirmar que fue hospitalizado en las últimas horas. Aunque aún hay poca información sobre su estado de salud, todo indicaría que no se trata de algo grave.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud del comediante colombiano ‘Alerta’?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril, se dio a conocer a través de las redes sociales de ‘Alerta’ que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontraba hospitalizado. El anuncio se hizo por medio de un video con el característico estilo humorístico del comediante, que realizó con la complicidad de su hijo.

Esto se sabe sobre la hospitalización de Alerta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En el audiovisual, compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede ver cómo el comediante aprovechó su hospitalización para crear contenido y entretener a su audiencia. En el clip, simularon una escena en la que el joven desconectaba el supuesto oxígeno del humorista.

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Aunque el video generó risas, varios seguidores manifestaron su preocupación al notar que ‘Alerta’ realmente estaba en un centro médico. No obstante, todo indica que no se trataría de algo grave, ya que el propio comediante aseguró que más adelante revelará la razón de su hospitalización e invitó a sus seguidores a disfrutar del contenido.

“Ya después les contaré qué me pasó, por ahora vayan a reír”, expresó.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud, a la espera de que el comediante revele más detalles sobre lo ocurrido.

¿En qué temporada de La casa de los famosos Colombia participó Alerta?

Vale la pena recordar que Alerta participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual se llevó a cabo durante el primer semestre del 2025. El comediante logró avanzar en la competencia hasta quedar eliminado con un porcentaje del 9,71 %, el más bajo de toda la placa.

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En aquella ocasión, el humorista tuvo que enfrentarse en contra de Karina García, Laura González, Lady Tabares, La Toxi Costeña y Andrés Altafulla, siendo él quien recibió el menor respaldo del público.