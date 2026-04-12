Jhonny Rivera está de luto: compartió triste noticia tras su luna de miel

Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales poco después de regresar a Colombia, tras su luna de miel con su esposa Jenny López, para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, en medio de la dinámica, el reconocido artista popular reveló una triste noticia que hoy lo tiene de luto.

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¿Por qué Jhonny Rivera enfrenta luto tras su luna de miel con Jenny López?

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas que realiza en Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una inesperada pregunta por parte de un internauta. Este quiso saber cómo seguía Fénix, el caballo que el artista había rescatado meses atrás y que se encontraba en proceso de recuperación.

Jhonny Rivera está de luto: murió el caballo que había rescatado. (Foto Canal RCN).

Ante esto, el cantante reveló que, lamentablemente, Fénix no logró resistir la última intervención realizada en sus piernas y terminó falleciendo. Según explicó, este hecho ocurrió antes de su luna de miel, pero no fue sino hasta este fin de semana que volvió a referirse al tema.

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“Fénix murió hace un tiempo. Cuando se hizo la cirugía de la primera mano, todo salió perfecto: estaba enyesado, comía y evolucionaba bien. Se estaba preparando para la otra cirugía, pero de un momento a otro no se volvió a parar. Tenía dolores intensos, se le aplicaron varios medicamentos y un día amaneció muerto”, contó.

Rivera también mencionó que, aunque hicieron todo lo posible por mejorar su estado de salud, como ocurrió en su momento con su caballo Valentino, Fénix no logró recuperarse, al parecer debido a su avanzada edad.

¿Jhonny Rivera continuará con su labor como rescatista?

Aunque el reconocido artista de música popular Jhonny Rivera se ha mostrado conmovido por las historias de animales abandonados, especialmente caballos, aún no está claro si seguirá con esta labor.

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Por ahora, el cantante está enfocado en mejorar la casa de una niña que conoció junto al creador de contenido Camilo Cifuentes, durante la entrega de la vivienda que construyó para unas mujeres de avanzada edad.

Así, mientras avanza con esta iniciativa, queda en el aire si volverá a dedicarle tiempo al rescate de animales.