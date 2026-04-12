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Jessi Uribe reaccionó a la fruti novela de infieles inspirada en él y Paola Jara: esto dijo

Paola Jara y Jessi Uribe fueron protagonistas de una novela de frutas infieles y el cantante no dudó en reaccionar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara
Jessi Uribe habló de la fruti novela sobre él y Paola Jara. (Foto Canal RCN | Freepik).

Paola Jara y Jessi Uribe se vieron involucrados en un nuevo trend de TikTok en el que los usuarios crean novelas digitales protagonizadas por frutas infieles. La pareja de artistas fue llevada a este universo, al inspirarse en el polémico video que revive la recordada frase “Sandrita, yo se lo cuido”, y el cantante no dudó en reaccionar.

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¿Cómo es el video de frutas infieles en el que Paola Jara y Jessi Uribe son protagonistas?

En el video, creado por un usuario de esta red social, se puede ver a Paola Jara caracterizada como una fresa, a Jessi Uribe como un banano y a Sandra Barrios, entonces pareja del artista, como una piña.

El video viral de Jessi Uribe y Paola Jara revive en versión frutas infieles
El video viral de Jessi Uribe y Paola Jara revive en versión frutas infieles. (Foto AFP: Frazer Harrison | Foto creada con IA).

Aunque la historia va más allá de lo que realmente habría ocurrido en la vida de los implicados, lo que más llamó la atención de los internautas fue la frase: “Sandrita, perdón, nos emborrachamos, pero este hombre está de un juicio, mejor dicho”.

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La reacción en redes no se hizo esperar. Algunos usuarios siguieron la temática con comentarios como “fresita Jara, la propia quita bananos”, haciendo alusión a este momento viral.

El video inspirado en Jessi Uribe y Paola Jara ganó gran popularidad en redes sociales a tal punto de llegar al poder de los artistas.

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¿Cómo reaccionó Jessi Uribe al video de frutas infieles inspirado en él y Paola Jara?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril, Jessi Uribe aprovechó un momento libre de su apretada agenda para realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Frutas infieles recrean el escándalo de Jessi Uribe y Paola Jara.
Frutas infieles recrean el escándalo de Jessi Uribe y Paola Jara. (Foto Canal RCN).

Allí, el cantante de música popular recibió una pregunta bastante particular por parte de un usuario que le expresó que la fruti novela inspirada en él estaba arrasando: "está muy buena la fruti novela, Mi Jessi, la banana arrasando".

Ante esto, Jessi Uribe reaccionó con un corto audiovisual en el que se mostró sonriendo, dando a entender que lejos de molestarse con este tipo de contenido, este video le había causado gracia.

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