Maleja Restrepo y Tatán Mejía denunciaron intento de robo: así fueron los hechos

La presentadora colombiana Maleja Restrepo y el motociclista Tatán Mejía encendieron las alarmas en redes sociales tras revelar que fueron víctimas de un intento de robo. A través de sus cuentas oficiales, la pareja compartió el momento que vivieron y cómo reaccionaron ante la situación, con el fin de alertar a otros internautas sobre esta modalidad de hurto.

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¿Cómo fue el intento de robo del que fueron víctimas Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Maleja Restrepo mostró el momento exacto en el que recibió una llamada sospechosa. En ella, un hombre se hacía pasar por un operario telefónico y le advertía sobre la supuesta apertura de sesiones de WhatsApp en dispositivos desconocidos.

El susto que vivieron Maleja y Tatán: revelan intento de robo. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la presentadora decidió seguirle la corriente para entender cómo operan este tipo de delincuentes. Sin embargo, llegó un punto en el que los confrontó directamente, asegurando que la intención real era robar sus datos para cometer fraude a su nombre.

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"Ustedes como que me van a robar, ¿cierto?",dijo Maleja. A lo que el hombre respondió: "Acérquese a una sede principal, señora María, si usted lo desea. No se preocupe; lleve la cédula para validar la información que le estoy suministrando".

No obstante, Restrepo insistió en que el procedimiento era sospechoso. Fue entonces cuando Tatán Mejía intervino, pidiéndoles que se pusieran a trabajar en lugar de intentar engañar a las personas mediante este tipo de fraudes.

Con esto la pareja hizo un llamado a sus seguidores para no caer en este tipo de engaños y desconfiar de cualquier llamada sospechosa que solicite información personal, pues ninguna entidad oficial pide datos sensibles por este medio.

¿Cómo reaccionaron los internautas al intento de robo a Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

El intento de robo del que fueron víctimas Maleja Restrepo y Tatán Mejía no pasó desapercibido en redes sociales, donde internautas reaccionaron de inmediato al video compartido por la pareja.

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Comentarios como: “Uy no, a mí me llamaron igualito, qué miedo”, “esa gente ya no sabe qué inventar para tumbar a uno”, “yo sí caigo fijo en algo así, qué peligro” y “a mi mamá le pasó igual y casi les cree”, fueron algunos de los que destacaron.