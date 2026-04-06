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Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién?

“Somos esposos”: famoso confirmó su boda junto a un hombre tras foto que sacó a la luz dándose un beso.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién?
¿Quién fue el expiloto de la formula 1 que se casó? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, una reconocida celebridad se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser expiloto de la Fórmula 1, sino que también, por compartir una fotografía junto a su pareja con quien se casó recientemente.

Además, la noticia ha generado todo tipo de interacciones por parte de los internautas, en especial por demostrar que no siente ningún tipo de temor al confesar su orientación públicamente por el importante momento que está teniendo a nivel emocional junto a su esposo.

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¿Quién es el reconocido expiloto de la Formula 1 que se casó recientemente con un hombre?

El nombre de Ralf Schumacher se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido expiloto de la Fórmula 1 y obtener una gran variedad de reconocimientos a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también, por revelar en sus redes sociales que se casó.

Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién?
Ralf, hermano menor de Michael Schumacher se casó. | Foto: Freepik

Así también, Ralf, hermano menor de Michael Schumacher ha demostrado que está orgulloso del importante momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por compartir en sus redes que se casó.

La boda de Ralf se llevó a cabo en Saint-Tropez, Francia, en la que demostró que consagró su romance junto a Étienne Bousquet-Cassagn, un reconocido empresario de este país.

¿Cuál fue la foto que compartió Ralf Schumacher en la que confirmó que se casó?

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La noticia fue principalmente confirmada por parte de una reciente publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de Ralf Schumacher en la que cuenta con más de 326 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién?
Esta fue la foto que compartió Ralf Schumacher tras su boda. | Foto: Freepik

“El fin de semana pasado, comenzó el primer capítulo de nuestra vida juntos. Desde que nos conocimos, mi vida ha adquirido un nuevo significado. A partir de hoy, soy oficialmente tu esposo y tú eres el mío. Por el resto de nuestras vidas, quiero explorar el mundo a tu lado, compartir las pequeñas alegrías del día a día y las grandes aventuras”, expresó Ralf Schumacher.

En la publicación, se evidencia que la pareja tuvo la oportunidad de casarse por lo civil, demostrando públicamente que están atravesando por un importante momento en sus vidas.

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