Sara Uribe deslumbró en redes sociales al mostrar su figura en piscina; así luce la presentadora

Sara Uribe causó furor en redes sociales al presumir su figura en una piscina.

Sara Uribe causa furor en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo presumió su figura Sara Uribe?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 reafirmó con unas fotografías en Instagram por qué es considerada como una de las mujeres más bellas del medio del entretenimiento en el país.

La paisa compartió imágenes disfrutando de sus días de descanso, lo que generó cientos de reacciones de seguidores que destacaron lo bien que se encuentra físicamente a sus 35 años.

Desde su salida del reality, Sara ha estado muy activa en televisión y redes sociales. Ha participado en programas como Buen Día Colombia y ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, donde ha dado sus impresiones sobre los sucesos más relevantes del programa.

En ese contexto, también reaccionó a la eliminación de su amiga Manuela Gómez, resaltando la evolución personal que mostró en esta nueva etapa frente a las cámaras.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe a las críticas por usar filtros en redes sociales?

Sus seguidores resaltaron la naturalidad de las imágenes y la seguridad con la que se mostró, dejando claro que no necesita filtros ni ediciones para brillar.

La presentadora respondió con hechos a las críticas que había recibido semanas atrás, demostrando que su confianza y autenticidad son su mejor carta de presentación.

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Por otra parte, Sara habló de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. La presentadora aseguró que entre ambos existe una comunicación respetuosa y con límites claros, algo que le costó mucho construir pero que finalmente lograron por el bienestar emocional y sentimental del pequeño.

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Sara explicó que la prioridad siempre ha sido Jacobo y que, aunque no fue fácil llegar a acuerdos, hoy mantienen una dinámica estable que les permite responder juntos por la manutención del menor.

Además, confesó que se turnan para cuidarlo, lo que garantiza que el niño crezca en un entorno equilibrado y con el apoyo de ambos padres.