Valentino obtuvo importante poder tras contestar el teléfono que modificará la placa de nominados; ¿cuál fue?

Valentino Lázaro contestó la llamada del Jefe y obtuvo el poder del intercambio en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro tendrá que intercambiar a un participante en la placa por uno que no esté nominado en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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A las 11:03 de la mañana de hoy, mientras los participantes realizaban el Morning Show, el creador de contenido fue el más rápido en atender el teléfono y se quedó con una ventaja que promete mover las fichas dentro de la casa.

Con este poder, Valentino tendrá que decidir a quiénes intercambia en la placa de nominados, sacando a un jugador en peligro y metiendo a uno que no está nominado, pero cuando Marcelo Cezán y Carla Giraldo se lo indiquen.

La tensión aumenta porque, además de esta llamada, Valentino recibió la noche anterior un beneficio similar gracias a la caja de Pandora.

En ese caso, la ventaja se aplicará en la prueba de Beneficio y Castigo, un reto que pone a los equipos a competir en dinámicas de resistencia y estrategia, donde el ganador obtiene un privilegio y el perdedor enfrenta una consecuencia que puede alterar el rumbo del juego.

El poder de la caja de pandora solo se podrá usar si el equipo de Valentino es el perdedor de la prueba.

El influencer no solo se juega su permanencia, sino también la posibilidad de reconfigurar las alianzas dentro de la casa.

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¿Qué participantes se encuentran en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Con la placa de nominados conformada por Marilyn Patiño, Beba, Juancho Arango, Alexa Torrex, Tebi, Alejandro Estrada, Mariana Zapata y él mismo, Valentino tiene en sus manos la oportunidad de ajustar las estrategias y darle un giro inesperado al tablero.

Su decisión será clave para definir quién continúan en la competencia y quién será expuestos a la eliminación.

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¿De qué tratará la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 3?

La prueba de beneficio y castigo consiste en un Bingo por equipos. Cada grupo inicia por turnos y uno de sus integrantes debe sacar una ficha que revela un número acompañado de una penitencia.

Solo si el reto se cumple, el casillero correspondiente se marca en el tablero, que funciona como un bingo.

Si el participante falla, el espacio queda vacío y el equipo pierde la oportunidad de avanzar. El objetivo es claro: ser el primer equipo en completar una línea en el tablero.

El equipo que lo logre se llevará unos deliciosos postres, mientras que el equipo perdedor, deberá meterse en una acuario disfrazados de peces por el tiempo que el Jefe determine.