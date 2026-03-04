Alejandro Estrada le respondió los reclamos a Karola de una forma bastante peculiar; así reaccionó el actor

Alejandro Estrada se cansó de la forma gritona en la que le habla Karola y le respondió de la misma manera en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada responde de forma peculiar al reclamo de Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué le reclamó Karola a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Karola le hizo un reclamo al actor por colocar una lata en una de las plantas de la casa, sin embargo, Estrada reaccionó con una peculiar réplica que incluyó gritos y bailes.

Mientras la cartagenera intentaba explicar los motivos de su molestia, Alejandro recorrió la casa imitando su comportamiento, lo que desató la risa de sus compañeros. Ante la escena, Karola decidió retirarse hacia la cocina.

Tras este episodio, los habitantes se enfrentaron a la prueba de Beneficio y Castigo, que consistía en superar retos que aparecían en un cartón de Bingo.

Cada penitencia cumplida permitía marcar una casilla y el primer equipo en completar una línea sería el ganador.

El premio es una mesa de postres, mientras que los perdedores tienen que entrar a una pecera disfrazados de peces por varias horas.

La actitud de Alejandro sorprendió a varios de los habitantes, quienes no esperaban que respondiera con humor y exageración a los reclamos de Karola.

Aunque ella y Eidevin intentaron dejarlo en evidencia, la mayoría de los participantes interpretó la escena como un momento cómico dentro de la tensión diaria del reality.

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¿Valentino Lázaro y Tebi podrán modificar la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

La jornada está marcada además por la expectativa de la placa de nominados. Valentino obtuvo el poder de intercambio, lo que le permitirá modificar la lista de sentenciados, mientras que Tebi consiguió el poder de salvación, arrebatado a Karola, quien es la líder de la semana.

Estas decisiones serán determinantes para definir quiénes continúan en competencia y quiénes deberán enfrentarse al voto del público.

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La convivencia, sin embargo, sigue siendo hostil y cada vez se hace más evidente la presencia de rivalidades entre los participantes.

Las discusiones, los reclamos y las tensiones se han convertido en parte del día a día, mostrando que la competencia no solo se vive en las pruebas, sino también en la manera en que cada uno enfrenta la convivencia.