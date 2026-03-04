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Sale a la luz foto de la hermana de Yeison Jiménez antes de cambios estéticos

Los internautas no dejaron pasar el cambio de la hermana de Yeison Jiménez y le atribuyen esto a supuestas intervenciones estéticas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Imagen del pasado de la hermana de Yeison Jiménez desata comentarios
Revelan imagen de la hermana de Yeison Jiménez antes de sus retoques. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida en un trágico accidente aéreo y en cuanto se conoció la lamentable noticia, el país enteró se vistió de luto y entró en una gran conmoción.

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Desde su partida, para muchos parece imposible que el cantante hoy ya no esté entre nosotros, pues era un joven de 34 años lleno de sueños por cumplir y, además, con una familia conformada por su esposa y sus tres hijitos.

Del resto de sus familiares, quien también ha revelado su tristeza hasta el momento, ha sido Lina Jiménez, su hermana mayor a quienes le siguen la pista para ver los recuerdos que comparte con su hermano.

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Así mismo, Lina está siendo comentada en redes sociales debido a que se conoció una foto de ella antes de sus procedimientos estéticos y su cambio generó reacciones entre los internautas.

Revelan imagen de la hermana de Yeison Jiménez antes de sus retoques
Así lucía la hermana de Yeison Jiménez antes de sus cambios estéticos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es la imagen de la hermana de Yeison Jiménez antes de sus procedimientos estéticos?

En los últimos días, en páginas fan de Yeison Jiménez, han compartido recuerdos del artista cuando era más joven y precisamente, sacaron a la luz una foto de él junto a su hermana antes de que alcanzara la fama y que ella se hiciera cambios estéticos.

En la imagen, está Yeison abrazando a Lina y juntos le sonríen a la cámara mientras él está sentado en la silla del piloto de una camioneta y ella está afuera del vehículo.

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Sin embargo, aunque para muchos genere nostalgia ver estos recuerdos del artista, otros no pasaron desapercibido el cambio físico de su hermana, el cual, para los internautas es “bastante notorio” y de hecho dejaron comentarios en la publicación.

¿Cuáles son los supuesto s cambios estéticos de la hermana de Yeison Jiménez?

Así lucía la hermana de Yeison Jiménez antes de sus cambios estéticos
Imagen del pasado de la hermana de Yeison Jiménez desata comentarios. (Foto: Canal RCN)

En los comentarios del post de Instagram, algunos le atribuyeron a Yeison Jiménez que él fue quien supuestamente le habría pagado los retoques estéticos a Lina y otros, solo comentaban que quedaban sorprendidos por ver cuánto ha cambiado la mujer.

En la imagen, sí se puede ver la diferencia de Lina un antes y después, pero lo normal, es que con le paso de los años, todos cambiamos, pero según los comentaros, es que ella se hizo varias intervenciones y eso es lo que la haced ver diferente especialmente en su rostro.

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