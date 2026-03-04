Luisa Fernanda W causa conmoción al revelar que la Virgen le habló: ¿cómo pasó?

La creadora de contenido y empresaria, Luisa Fernanda W, ha dejado claro en sus plataformas digitales que es una mujer con fe y que cree firmemente no solo en Dios, sino en la Virgen, pues explicó las razones del por qué.

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De acuerdo con un podcast en donde conversó sobre su fe y creencias, la antioqueña reveló desde cuándo nació su conexión con Dios y manifestó algunos momentos importantes en los que él ha obrado en su vida, al igual que la madre de Jesús.

Sin embargo, sorprendió al hablar de las veces que la Virgen se le manifestó y contó dos anécdotas que generaron conversación en redes sociales.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W al revelar que la Virgen le habló?

En la conversación que tuvo Luisa Fernanda W en el podcast, la creadora de contenido habló que desde niña ha sido una mujer de fe, ya que sus abuelas y su mamá le inculcaron eso desde pequeña.

Luisa Fernanda W sorprende al contar experiencia con la Virgen. (Foto: Canal RCN)

De hecho, reveló que su conexión con Dios y la Virgen es muy genuina y por eso reveló el momento en el que la madre de Jesús le habló cuando apenas tendría alrededor de ocho años.

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Luisa dijo que, no recordaba la edad exacta y por eso dijo ese número, pero de lo que sí está segura, es que ella discutió muy fuerte con su madre debido a su rebeldía y se fue a dormir y en el sueño, una de sus muñecas le habló y le pidió que se portara bien.

Desde su fe y conexión con lo divino, la creadora de contenido aseguró que ella esta convencida de que fue la Virgen quien le habló a través de su muñeca en el sueño y dijo que ella ha hecho muchas cosas bonitas en su vida.

Luisa Fernanda W revela experiencia con la Virgen. (Foto: Freepik)

¿Qué otro momento tuvo Luisa Fernanda W con la Virgen?

Luisa Fernanda W dijo que estaba haciendo un rosario con amigos y familia y de repente empezó a sentir mucha paz, pero cuando vio sus manos, notó mucha escarcha, pero más pequeña y uno de sus conocidos dijo que era la Virgen María.

De hecho, Pipe Bueno reveló en un live con Westcol que la imagen de la Virgen está en su capilla en Rancho MX y aunque intenten borrarla, ella no se va, por lo que aun más reafirman su fe en ella.