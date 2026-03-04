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Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio y confesó que él terminó su relación

Ex de Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg, les puso fin a los rumores y reveló la verdad sobre su ruptura con la actriz.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Ex de Carmen Villalobos habla por primera vez y cuenta su versión de lla ruptura.
Ex de Carmen Villalobos aclara rumores y revela cómo fue la ruptura. (AFP/ Giorgio VIERA)

La reconocida actriz, Carmen Villalobos dio de qué hablar a inicios de este 2026, luego de anunciar de manera jocosa que está soltera, pues a través de un video con Majida Issa sobre “solteras”, habría confirmado que su relación llegó a su fin.

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A mediados de marzo, la relación de la actriz y el presentador Frederik Oldenburg, volvió a ser tema de conversación luego de que surgieron los rumores de que él le habría sido infiel y aunque nunca se dijo nada directamente sobre el tema, el ex de Villalobos rompe el silencio y cuenta su versión de los hechos.

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¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre su ruptura con Carmen Villalobos?

En estos primeros días de abril, ha circulado en redes sociales la versión de Frederik Oldenburg sobre su relación con Carmen Villalobos, pues contó su supuesta de verdad de la manea más tranquila y serena, generando conversación en las plataformas digitales.

Ex de Carmen Villalobos aclara rumores y revela cómo fue la ruptura
Ex de Carmen Villalobos confiesa que él tomó la decisión de terminar. (AFP/ Jason Koerner)

Por medio de una entrevista, el ex de la actriz mencionó que su relación con Carmen llegó a su fin en noviembre y fue él quien tomó la decisión, por lo que le preguntó a ella cuando pensaban hacer pública la ruptura.

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Según lo que él dijo, es que la actriz dijo que a inicios de este año contarían que ya no están juntos, decisión que él dijo que había respetado.

Por eso mismo, se sintió responsable de los rumores de la supuesta infidelidad, ya que él no había salido públicamente a contar desde un inicio que ya no estaba con la colombiana.

Ex de Carmen Villalobos confiesa que él tomó la decisión de terminar.
Ex de Carmen Villalobos habla por primera vez y cuenta su versión de lla ruptura. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre la forma en la que Carmen Villalobos anunció su soltería?

Frederik Oldenburg habló de cómo Carmen Villalobos contó que estaba soltera a través del video con Majida Issa y le preguntó al entrevistador su opinión al respecto, por lo que él respondió y dijo que lo había hecho de una manera jocosa.

Según el entrevistador, él pensó que ellos habían terminado de una manera amigable, debido a cómo la actriz reveló su soltería.

Por su lado, Frederik dijo que si a su ex le parecía que esa era la forma de exponer que ya estaba soltera, que él la respetaba por el amor que había tenido durante su relación.

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