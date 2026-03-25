Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio tras rumores de infidelidad: "Muy hermosa"

Tras varias semanas de especulaciones en redes sociales, Frederik Oldenburg decidió pronunciarse sobre los rumores que lo vinculan con una supuesta infidelidad durante su relación con la actriz Carmen Villalobos.

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El presentador, reconocido por su participación en programas como Exatlón, fue abordado en una entrevista para un espacio de Telemundo, donde respondió de manera directa a las versiones que han circulado recientemente.

¿Qué dijo Frederik Oldenburg sobre los rumores?

Oldenburg fue claro al negar cualquier tipo de relación sentimental con Marjanca Polutnik, mujer con la que ha sido vinculado en las últimas semanas.

Según explicó, entre ellos existe únicamente una amistad y los encuentros que han tenido hacen parte de su vida social.

Durante la conversación, el venezolano reconoció que se trata de una mujer atractiva, pero insistió en que no hay ningún vínculo romántico.

Incluso comentó que han compartido espacios como salidas casuales, entre ellas un partido de béisbol, y que él mismo tomó algunas de las fotos que ella publicó en redes sociales.

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Ante la insistencia sobre su estado sentimental, fue enfático en asegurar que actualmente está “soltero y en paz”, descartando así cualquier compromiso amoroso.

Frederik Oldenburg responde a rumores de infidelidad tras su ruptura con Carmen Villalobos (Foto Freepik)

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre la situación?

Por su parte, Carmen Villalobos también reaccionó en su momento ante los rumores. A través de interacciones con seguidores, dejó ver que la situación le afectó emocionalmente, señalando que se sentía destrozada por todo lo que se estaba diciendo.

Algunas conversaciones compartidas por cuentas de fans evidenciaron su incomodidad frente a las versiones que circulaban, así como el impacto que tuvieron en su entorno personal.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza tras la confirmación de la ruptura entre ambos, ocurrida meses atrás. Posteriormente, la aparición pública de Oldenburg junto a otra mujer fue suficiente para que en redes sociales se construyeran teorías sobre una posible infidelidad.

Sin embargo, con sus recientes declaraciones, el presentador buscó poner fin a los rumores y aclarar su situación, asegurando que no existe una relación sentimental en este momento.

A pesar de esto, la historia sigue generando conversación entre los seguidores de ambos, quienes continúan atentos a cualquier nueva información sobre sus vidas personales.