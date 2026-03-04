Karina García se entera en pleno en vivo que accidentaron su camioneta: esto se sabe

En estos últimos días de semana santa, ha circulado en las diferentes redes sociales un video de Karina García en el cual, en pleno en vivo se entera de una desafortunada noticia y ella alcanza a generar preocupación entre sus seguidores.

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Como es de costumbre, la influenciadora hace contenido para sus seguidores y justo en este momento que estaba compartiendo tiempo con ellos, le entró una llamada en donde conoció lo que ocurrió con una de sus vehículos.

Sin duda, esto causó reacciones en las plataformas digitales y por eso, el video lo han difundido en diferentes cuentas.

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¿Qué pasó con uno de los vehículos de Karina García?

Mientras Karina García se maquillaba en pleno en vivo, estaba conversando con sus seguidores e incluso los hacía reír con sus ocurrencias, pues tenía conversaciones demasiado graciosas con su novio.

Karina García se lleva susto en pleno en vivo por accidente de su vehículo. (Foto: Canal RCN)

En un momento, la influenciadora recibió una llamada y ella atendió, claramente en el live no se escuchó lo que le dijeron, pero ella no dudó en reaccionar abriendo los ojos y preguntando “¿qué?”, con tono de preocupación.

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En segundos le dijo a su novio Kris R que, chocaron su camioneta y dijo la marca, pues es una de las mejores marcas de vehículos y expresó que su amigo, quien la estaba manejando, sufrió un accidente.

¿Cuál fue la reacción de Karina García al enterarse que accidentaron su camioneta?

Lo primero que preguntó Karina García es que, si su camioneta estaba bien, lo que generó risa en el live, ya que a ella no le preocupó como estaba su amigo, sino como estaba el vehículo, lamentándose y repitiendo veces la marca de la camioneta.

Karina García genera preocupación tras enterarse en vivo de accidente. (Foto: Canal RCN)

En un momento, le causó gracia no preguntarle a su amigo si estaba bien, ya que dijo que como él la estaba llamando, significaba que era que estaba bien y por eso ni se preocupó.

En un momento del video se escucha que su novio, Kris R le dice “eso debe ser broma” y Karina le pregunta si él sabía de eso, lo cual dijo que no.

García le insistió a su amigo que le dijera la verdad, que qué había pasado con su vehículo y él le colgó la llamada, lo que generó más preocupación.

Cuando por fin le contesta la llamada, el hombre le dice que se trató de una broma y ella dice que ya está cansada de que le han hecho muchas bromas últimamente.