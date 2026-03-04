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La reconocida actriz Carolina Acevedo anuncia que se casará: así dio el sí

La actriz, Carolina Acevedo compartió a través de redes sociales que se casará y compartió el momento en el que dio le sí.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carolina Acevedo paraliza redes tras compartir su romántica pedida de mano
Reconocida actriz da el “sí” y conmueve con romántica propuesta. (Foto: Freepik)

Desde las horas de la tarde de este viernes 3 de abril, en las redes sociales se ha estado hablando de la romántica pedida de mano que tuvo la reconocida actriz, Carolina Acevedo, conocida por su actual participación en Las de Siempre y por ser la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2023.

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Precisamente, fue la actriz quien compartió este emotivo momento a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recibió cientos de comentarios de sus amigos y seguidores, quienes le desean que sea muy feliz con su futuro esposo.

Por ahora, se espera que, tras este anuncio, Acevedo comparta con sus seguidores todos los detalles de los preparativos de su boda.

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¿Cómo fue la pedida de mano de Carolina Acevedo?

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene casi un millón de seguidores, Carolina Acevedo publicó un carrusel de fotos y video del importante momento, en el que su prometido Lucas Jaramillo le propone matrimonio.

Carolina Acevedo presume su compromiso y conmueve con especial propuesta
Carolina Acevedo paraliza redes tras compartir su romántica pedida de mano. (Foto: Canal RCN)

En el post, la actriz dejó ver en un clip el emotivo momento en que el hombre le hace la propuesta mientras están siendo grabados hasta con dron y mientras músicos cantan la famosa canción “Si nos dejan” de Luis Miguel.

Se puede notar que Carolina llora y luego de secarse sus lágrimas, abraza a su prometido, mientras sus familiares aplauden y se emocionan por el emotivo momento.

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El resto de fotos de la publicación es de Carolina sonriendo con Lucas, presumiendo el romántico momento que vivieron en la playa y en familia.

¿Cuáles fueron las reacciones ante la publicación de Carolina Acevedo?

Carolina Acevedo escribió en su publicación: “No es solo un anillo… es la forma más linda de decir ‘esto es real’. Mil veces sí”

Reconocida actriz da el “sí” y conmueve con romántica propuesta
Carolina Acevedo presume su compromiso y conmueve con especial propuesta. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, el post generó muchas reacciones no solo de sus seguidores y familia, sino de sus amigos, quienes no pasaron por alto para dejar un mensaje de amor para los futuros casados.

Pues sus amigas de elenco de Las de Siempre como Viña Machado y Juliana Galvis, le dejaron un valioso mensaje de cariño, deseándoles lo mejor.

Así mismo, otras celebridades como Norma Nivia, Katherine Porto, Paola Turbay, Yaneth Waldman y entre otros, también le dejaron un mensaje de amor.

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