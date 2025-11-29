Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Acevedo tras presumir su nuevo cambio de look: así quedó

La actriz Carolina Acevedo de mostró emocionada de poder compartir esta transformación tras culminar las grabaciones de su más reciente proyecto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity.
Carolina Acevedo sorprendió con cambio de look. Foto | Canal RCN.

Carolina Acevedo, una de las actrices de renombre del país que muy pronto llegará a las pantallas del Canal RCN, recientemente impactó en redes sociales la mostrar su nuevo cambio de look.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Carolina Acevedo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz acumula miles de seguidores, sorprendió al mostrar la decisión que tomó respecto a su cabello, pues así lo registró por medio de un video que ya cuenta con cientos de reproducciones y likes.

"Nuevo look, nueva energía. Mi pelo se reinventó… y yo también. Gracias George por ser magia", escribió la también ganadora de masterChef Celebrity 2023.

Allí, la artista que será parte de Las de Siempre, la producción del Canal RCN que se estrenará el próximo año, mostró el paso a paso de cómo fue pasar del tono rubio que tenía su pelo, a uno castaño que le sienta bastante bien.

¿Qué se hizo Carolina Acevedo en el cabello? La actriz sorprendió con cambio de look

Además, reveló que, cuando termina de grabar una producción para ella no hay nada mejor que renovar su apariencia y la energía.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Carolina Acevedo con su nuevo cambio de look?

Como era de esperarse, el nuevo aspecto de la exparticipante de MasterChef Celebrity, llevó a que los internautas, y también colegas, inundaran el post con amorosos mensajes en los que no pararon de elogiarla.

"Hermosa", "Quedaste Bellísima", "Carolina gran actriz me encanto tu trabajo como Jimena en ley de Corazón", "Te amo", "Quedó hermoso ese color", "Guapísima", "Divina", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Algunas de las personalidades del entretenimiento nacional que respondieron la publicación, fueron las actrices Viña Machado y Yanet Waldman, quien por supuesto aprobaron el nuevo look de su colega actriz.

Por ahora, fanáticos de la brillante intérprete, esperan ansiosos poder conocer cuál será el personaje en esta historia, en donde además estará acompañada de un elenco de lujo integrado por Verónica Orozco, Juliana Galviz, Viña Machado y Rafael Novoa.

 

