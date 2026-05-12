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Alejandra Salguero mostró que está en una nueva etapa de su vida: ¿dejó en el pasado a Tebi Bernal?

Exnovia de Tebi Berbal, participante de la casa de los famosos Col sacó a la luz una foto sobre su nueva etapa tras su ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alejandra Salguero mostró que tiene una nueva etapa de su vida: ¿dejó en el pasado a Tebi Bernal?
¿Qué fotografía compartió Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha presentado al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Tebi Bernal acaparó la atención mediática hace varias semanas tras compartir emotivos momentos dentro de la competencia junto a Alexa Torrex, con quien aparentemente no fue shippeado, sino que también, se presentaron varios acontecimientos entre ambos.

Así también, el nombre de Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal ha sido tendencia en las redes sociales por todos los acontecimientos que se han presentado en su vida cotidiana desde que tomó la decisión de alejarse por complejo del creador de contenido digital.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió recientemente Alejandra Salguero en sus redes sociales?

En medio de todos los sucesos que ha estado viviendo Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia, al permanecer dentro de la competencia, varios internautas han generado diversas opiniones frente a lo que ha ocurrido con Alejandra Salguero.

Alejandra Salguero mostró que tiene una nueva etapa de su vida: ¿dejó en el pasado a Tebi Bernal?
Exnovia de Tebi Bernal disfruta de un nuevo ciclo. | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento Tebi no se ha enterado que Alejandra ha tenido un notorio distanciamiento de él, la creadora de contenido digital ha demostrado mediante sus redes sociales que está atravesando por un nuevo momento de su vida.

Por este motivo, Alejandra ha tenido la oportunidad en mostrar que uno de los pilares más importantes en su vida es mantener un buen estado físico, en especial, por hacer rutinas deportivas a diario.

Entre tanto, Alejandra recreó un tren de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 76 mil seguidores, sobre los cambios que ha tenido en su vida, en especial, de cuando estuvo con Tebi Bernal y en la actualidad, desde que está soltera, pues ha tenido un evidente cambio de look.

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¿Cuál fue el shippeo que Tebi Bernal tuvo con Alexa Torrex en La casa de los famosos Col?

Cuando Alexa Torrez hizo parte de La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas se sorprendió al ver que una de las razones por las cuales ella tomó la decisión de terminar con su exprometido fue por todos los sucesos que presentó junto a Jhorman Toloza.

Alejandra Salguero mostró que tiene una nueva etapa de su vida: ¿dejó en el pasado a Tebi Bernal?
Así ha sido el paso de Tebi Bernal en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alexa Torrex comenzó a tener algunos sentimientos encontrados por Tebi Bernal, con quien tuvo una especial conexión cuando hicieron parte del programa.

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