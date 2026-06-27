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La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes?

Tras el pronóstico que compartió la IA entre el partido de Colombia y Portugal, también reveló el nombre de los que marcarían gol.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes?
¿Qué futbolistas anotarían gol en el partido de Colombia y Portugal, según la IA? | AFP: Charly Triballeau, Alex Slitz. Fotos: Freepik

La Selección Colombia se alista para uno de sus partidos más esperados al ser parte del grupo K, pues se presentará con Portugal este 27 de junio.

Por esta razón, la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, ha compartido varios pronósticos al respecto, en especial por los futbolistas que podrían meter gol durante el partido.

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¿Qué futbolistas podrían anotar gol en el partido de Colombia y Portugal?

Según la predicción que compartió recientemente la Inteligencia Artificial, se evidencia que el partido podría tener un resultado de 2-2.

Así también, la IA hizo un pronóstico de los futbolistas que podrían anotar los goles al lanzar un pronóstico de un presunto empate entre ambos equipos.

La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes?
Así se llevará a cabo el partido entre Colombia y POrtugal. | AFP: Ulises Ruíz

Los futbolistas que meterían gol durante el partido, según lo arrojó la Inteligencia Artificial, conocida como Inteligencia Artificial, se evidencia qué futbolistas meterían gol son los siguientes:

  • Luis Díaz y James Rodríguez de la Selección Colombia
  • Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes de la Selección de Portugal.

Aunque aún no ha iniciado el partido, la Inteligencia Artificial y los hinchas del fútbol han generado todo tipo de reacciones al respecto, en especial, por los resultados que pueden tener ambos equipos.

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¿Qué dijo Cristiano Ronaldo previo a su partido con la Selección Colombia?

Sin duda, los hinchas del fútbol se han llenado de gran expectativa tras las recientes declaraciones que compartió Cristiano Ronaldo hace unos días por el próximo partido con la Selección Colombia.

En la entrevista, el futbolista compartió su perspectiva al respecto, siendo crítico con todo lo que podría ocurrir en caso de ganar, empatar o perder:

La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes?
Esto pronostica la IA sobre los jugadores que meterían gol. | AFP: Michael Steele

“Colombia no voy a descubrir el gran talento individual. Jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, será un gran partido en Miami”, argumentó Cristiano en una entrevista.

Desde luego, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de reacciones al respecto en las redes sociales tras el encuentro entre los dos equipos que luchan por obtener el primer lugar en el grupo K.

¡No te pierdas el partido de Colombia y Portugal en la pantalla del Canal RCN a las 4:30 p.m.! #HoyRespiroMundial

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