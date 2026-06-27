Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Colombia vs Portugal: el curioso método con un lavamanos y dos pelotas para predecir al ganador

Un curioso experimento con un lavamanos y dos pelotas “anticipa” el posible ganador entre Colombia y Portugal hoy en el Mundial 2026.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Con un lavamanos y dos pelotas, un creador de contenido predice quién ganará entre Colombia y Portugal. (Fotos: Freepik)

Un hombre ha captado la atención en redes sociales tras realizar un curioso experimento con un lavamanos y dos pelotas, con el que predijo el ganador del encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿En qué consiste el experimento del lavamanos y las dos pelotas para predecir al ganador entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Con más de 100 mil seguidores, el creador de contenido conocido como Kingfoot4.0 ha llamado la atención en redes sociales por un curioso método con el que “predice” los partidos del Mundial 2026 usando un lavamanos y dos pelotas.

Imagen de un lavamanos
Creador de contenido predice con un lavamanos y dos pelotas quién ganará entre Colombia y Portugal. (Foto: Freepik)

En uno de sus videos más recientes, el influencer simuló el encuentro entre Colombia y Portugal.
Para ello, escribe los nombres de las selecciones en el fondo del lavamanos con distintos colores y lanza dos pelotas, cada una representando a un equipo. La pelota que logre caer por el desagüe es la que determina al supuesto ganador.

Según su dinámica, el creador de contenido realiza cinco lanzamientos como si fueran penaltis y, con base en los resultados obtenidos, establece quién sería el posible vencedor del encuentro.

Artículos relacionados

¿Quién ganaría el partido entre Colombia y Portugal según el curioso método del lavamanos y las dos pelotas?

En el videoclip, que ya acumula miles de visualizaciones y reacciones, Colombia inicia ganando la ronda, pero Portugal termina alcanzándolo.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Colombia se enfrenta ante Portugal por el liderato del grupo K. (Foto izquierda: Mike Nowak/Getty Images/AFP | Foto derecha: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

No obstante, tras cuatro rondas el experimento termina en empate, pero finalmente Colombia se impone en el resultado global, lo que sugeriría que la Selección Colombia ganaría ante Portugal este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Artículos relacionados

¿Ha tenido aciertos el método del lavamanos y las dos pelotas en sus predicciones del Mundial 2026?

De acuerdo con los comentarios y reacciones en el perfil del creador de contenido conocido como Kingfoot4.0, su método del lavamanos y las dos pelotas no ha tenido buenos resultados en el Mundial 2026.

Usuarios en redes señalan que, hasta el momento, ninguna de sus predicciones habría coincidido con los resultados reales de los partidos disputados.

Sin embargo, pese a los resultados, varios aficionados ven con buenos ojos sus predicciones y confían en que Colombia pueda vencer a Portugal y cerrar como líder del Grupo K en la fase inicial del torneo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes? Mundial de fútbol

La IA pronostica qué jugadores meterían gol en el partido de Colombia vs Portugal: ¿quiénes?

Tras el pronóstico que compartió la IA entre el partido de Colombia y Portugal, también reveló el nombre de los que marcarían gol.

Colombia vs. Portugal: aquí puedes ver el partido EN VIVO, ¿a qué hora inicia? Mundial de fútbol

Colombia vs. Portugal: aquí puedes ver el partido EN VIVO, ¿a qué hora inicia?

Conéctate con el partido EN VIVO de Colombia vs. Portugal quienes luchan por liderar el primer lugar del grupo K.

Ella es la bella esposa de Jhon Arias, futbolista de la Selección Colombia: ¿cuántos hijos tienen? Mundial de fútbol

Ella es la bella esposa de Jhon Arias, futbolista de la Selección Colombia: ¿cuántos hijos tienen?

Alejandra Ayala enamoró al futbolista de la Selección Colombia Jhon Arias quien ha tenido gran desempeño en el Mundial 2026.

Lo más superlike

Jessi Uribe y Paola Jara Jessi Uribe

Jessi Uribe se cambió en público y mostró de más, desatando los celos de Paola Jara

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con un video en el que se cambia en público, muestra de más y pone celosa a Paola Jara.

Sheila Gándara y bandera de Venezuela Talento nacional

Sheila Gándara expresó preocupación en redes por sus familiares tras el terremoto en Venezuela

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?