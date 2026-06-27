Colombia vs Portugal: el curioso método con un lavamanos y dos pelotas para predecir al ganador

Un hombre ha captado la atención en redes sociales tras realizar un curioso experimento con un lavamanos y dos pelotas, con el que predijo el ganador del encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026.

¿En qué consiste el experimento del lavamanos y las dos pelotas para predecir al ganador entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Con más de 100 mil seguidores, el creador de contenido conocido como Kingfoot4.0 ha llamado la atención en redes sociales por un curioso método con el que “predice” los partidos del Mundial 2026 usando un lavamanos y dos pelotas.

Creador de contenido predice con un lavamanos y dos pelotas quién ganará entre Colombia y Portugal. (Foto: Freepik)

En uno de sus videos más recientes, el influencer simuló el encuentro entre Colombia y Portugal.

Para ello, escribe los nombres de las selecciones en el fondo del lavamanos con distintos colores y lanza dos pelotas, cada una representando a un equipo. La pelota que logre caer por el desagüe es la que determina al supuesto ganador.

Según su dinámica, el creador de contenido realiza cinco lanzamientos como si fueran penaltis y, con base en los resultados obtenidos, establece quién sería el posible vencedor del encuentro.

¿Quién ganaría el partido entre Colombia y Portugal según el curioso método del lavamanos y las dos pelotas?

En el videoclip, que ya acumula miles de visualizaciones y reacciones, Colombia inicia ganando la ronda, pero Portugal termina alcanzándolo.

Colombia se enfrenta ante Portugal por el liderato del grupo K. (Foto izquierda: Mike Nowak/Getty Images/AFP | Foto derecha: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

No obstante, tras cuatro rondas el experimento termina en empate, pero finalmente Colombia se impone en el resultado global, lo que sugeriría que la Selección Colombia ganaría ante Portugal este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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¿Ha tenido aciertos el método del lavamanos y las dos pelotas en sus predicciones del Mundial 2026?

De acuerdo con los comentarios y reacciones en el perfil del creador de contenido conocido como Kingfoot4.0, su método del lavamanos y las dos pelotas no ha tenido buenos resultados en el Mundial 2026.

Usuarios en redes señalan que, hasta el momento, ninguna de sus predicciones habría coincidido con los resultados reales de los partidos disputados.

Sin embargo, pese a los resultados, varios aficionados ven con buenos ojos sus predicciones y confían en que Colombia pueda vencer a Portugal y cerrar como líder del Grupo K en la fase inicial del torneo.