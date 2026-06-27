El mundo del periodismo está de luto tras la muerte de una de sus más reconocidas figuras, quien perdió la vida en un trágico accidente y cuyo video de los últimos momentos se ha vuelto viral.

¿Quién es la reconocida periodista que perdió la vida recientemente en un trágico accidente?

Se trata de la reconocida conductora de televisión Ernestina Pais, quien falleció en un trágico accidente cuando un tren impactó el vehículo en el que se desplazaba.

La periodista Ernestina Pais murió en un trágico accidente donde un tren estuvo involucrado. (Foto: Freepik)

La noticia fue confirmada por distintos medios locales de Argentina, país de origen de la presentadora de 54 años, generando conmoción en el ámbito del entretenimiento y la televisión.

Tras conocerse el hecho, colegas, familiares y amigos de Pais expresaron sus condolencias a través de redes sociales. Paralelamente, comenzó a circular un video que mostraría los últimos momentos de la conductora antes del fatal accidente.

¿Cuál es el video que muestra los últimos momentos de Ernestina Pais antes del accidente?

Mientras las autoridades de la localidad de Martínez, en Buenos Aires, avanzan en las investigaciones sobre el incidente, en redes sociales ha comenzado a circular un video que mostraría el momento exacto del accidente.

En las imágenes se percibe el impacto del tren contra el vehículo y, posteriormente, cómo el automóvil es arrastrado tras la colisión.

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¿Quién fue Ernestina Pais?

Ernestina Pais fue una reconocida conductora y periodista argentina, con una amplia trayectoria en radio y televisión.

A lo largo de su carrera se destacó por su estilo cercano y su participación en distintos programas de entretenimiento y actualidad como "Mañanas Informales", "Intratables" y "Mañanas Públicas", convirtiéndose en una figura popular dentro de los medios de su país.

También incursionó en el mundo de la actuación y el teatro, consolidándose como una personalidad versátil dentro del espectáculo argentino.