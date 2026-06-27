Tras el doblete sísmico ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio el cual ocasionó la muerte de varias personas y los reportes de heridos y fallecidos, se confirmó el fallecimiento de un reconocido futbolista de este país.

¿Quién fue el reconocido futbolista venezolano que falleció tras el doble terremoto?

El nombre de Yimvert Berroterán se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado futbolista de la Selección Sub-20 de Venezuela, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Se confirmó el fallecimiento de la joven promesa del fútbol Yimvert Berroterán. | Foto. Freepik

Tras largas horas de ser reportado como desaparecido en medio de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, la Federación Venezolana de Fútbol confirmó que Yimvert falleció tras el lamentable siniestro, expresando lo siguiente a través de un comunicado oficial:

“La Federación Venezolana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán. Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su familia enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, agregó la Federación Venezolana de Fútbol.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Yimvert Berroterán?

Tras el reciente reporte compartido por la FVF (Federación Venezolana de Fútbol), se evidencia que tanto Yimvert como otros futbolistas fueron reportados como desaparecidos, en especial, por el doblete sísmico que ocurrió en el país el pasado 24 de junio.

Por esta razón, la causa del fallecimiento de la joven promesa del fútbol venezolano perdió la vida en medio de los escombros tras el fuerte siniestro ocurrido en el país.

¿Cuál fue la magnitud que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio?

Según los reportes compartidos por parte del Servicio Geológico, se evidencia que Venezuela enfrentó uno de sus momentos más difíciles, en especial, por la gravedad del doblete sísmico.

Así ocurrió el doblete sísmico en Venezuela. | Foto: Freepik

El primer sismo que ocurrió en el país tuvo una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5, los cuales ocasionaron graves repercusiones en el país vecino a Colombia.

Por el momento la cifra de heridos y fallecidos ha incrementado, de igual modo al elevarse el porcentaje de desaparecidos en el momento.