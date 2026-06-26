El mundo de la animación se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido diseñador en las últimas horas en medio de un accidente ocurrido en Francia.

Además, varios internautas han recordado el importante legado que dejó el comediante a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por participar en importantes producciones internacionales.

¿Quién fue el reconocido animador que falleció en las últimas horas?

El nombre de Luis de Rosa se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido animador mexicano, sino también por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Luis de la Rosa. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de varios medios mexicanos como ‘El Heraldo’ y, también, por un comunicado compartido por parte de una allegada al animador llamada Cristina Caballero de La Rosa, quien expresó las siguientes palabras:

“No hay palabras, nos dejas el corazón roto tus navidades fueron siempre en casa con nosotros, tu talento trascendió países. Tu viaje a Europa era precisamente para estar siguiendo tus sueños. Eres y fuiste el mejor. Gracias por todo y por todas tus pláticas desde una óptica alegre, feliz y siendo genuino en todo momento. ¡Te vamos a extrañar demasiado Luisito! Luis De La Rosa Obregón”, agregó Cristina.

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La noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los seguidores de Luis, quienes han recordado el importante legado que dejó en el campo de la animación, en especial por hacer parte la ilustración de Spider-Man: Across the Spider-Verse y en Space Jam 2.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del reconocido animador mexicano?

Según varios reportes internacionales, el animador falleció en medio de un grave accidente en Francia, pues, fue arrollado por un tren luego de asistir a uno de los eventos de animación más destacados del mundo, el cual es el Annecy International Animation Film Festival.

¿Cuál fue el importantelegado que dejó Luis de la Rosa? | Foto: Freepik

También se evidencia que después del desafortunado hecho, las autoridades y el equipo de rescate tomaron las medidas pertinentes al respecto en cuando a las heridas que tuvo Luis de la Rosa, pero no logró sobrevivir.