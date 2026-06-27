Así lucía el primer uniforme de la Selección Colombia: el amarillo aún no era protagonista

La Selección Colombia saltará hoy a la cancha para enfrentar a Portugal con su tradicional uniforme: camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas. Sin embargo, pocos saben que la 'Tricolor' no siempre vistió estos colores en sus primeros años de historia.

¿Cómo lucía el primer uniforme de la Selección Colombia?

Cuando la Selección Colombia se consolidó en 1938 para disputar los primeros Juegos Bolivarianos de 1938, celebrados en Bogotá, el uniforme que vistió era muy distinto al que hoy identifica a la 'Tricolor'. En ese momento, el amarillo aún no hacía parte de la indumentaria oficial del equipo nacional.

La Selección Colombia inicio su debut en el fútbol sin la tradicional camiseta amarilla. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

En aquellos primeros años, los futbolistas saltaban a la cancha con pantaloneta blanca y camisetas de diseños sencillos, predominadas por franjas azules y blancas o, en algunas ocasiones, de color naranja.

¿Cómo evolucionó el uniforme de la Selección Colombia con el paso del tiempo?

En la década de 1940, la Selección Colombia dio un nuevo paso en la evolución de su uniforme al adoptar una camiseta blanca con la bandera nacional atravesando el pecho.

Este diseño se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquella época, mucho antes de que el amarillo se consolidara como el color insignia del equipo.

En los años 40 La Selección Colombia lució una camiseta blanca con una franja en el centro con los colores de la bandera. (Foto: Luis Acosta/AFP)

Años más tarde, en 1962, cuando disputó por primera vez una Copa del Mundo en Chile, la 'Tricolor' vistió una camiseta azul rey, acompañada de pantaloneta y medias blancas, una combinación que marcó otro capítulo en la historia de la selección.

La evolución continuó en 1971 con un uniforme mucho más llamativo: un camibuzo de color naranja, adornado con franjas inspiradas en la bandera de Colombia sobre el cuello y el escudo de la selección en el pecho.

Finalmente, en 1983, la Selección Colombia incorporó la tradicional camiseta amarilla, un color que, desde entonces, se convirtió en el principal símbolo de la 'Tricolor' y en el uniforme con el que ha sido reconocida por generaciones de aficionados.

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¿Cuáles son los uniformes de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La Selección Colombia afronta la Copa Mundial de 2026 con dos uniformes oficiales. El primero conserva la tradicional camiseta amarilla, acompañada de pantaloneta azul y medias blancas, una combinación que ha identificado al equipo durante las últimas décadas.

Como segunda equipación, la 'Tricolor' cuenta con un uniforme en tonos azul aguamarina con detalles en amarillo neón, diseñado como una alternativa para los encuentros en los que el reglamento exige un mayor contraste con la indumentaria del rival.

La FIFA define cuál de las dos equipaciones debe utilizar cada selección antes de cada compromiso.