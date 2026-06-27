Luis Díaz volvió a ser tema de conversación en redes sociales, no por un partido, sino esta vez por un hombre que ha sorprendido a miles de usuarios debido a su increíble parecido físico con el jugador.

¿Quién es el hombre que ha llamado la atención en redes por su impresionante parecido con Luis Díaz?

Se trata de Lucho Vías, como se hace llamar en plataformas como TikTok, donde ha logrado reunir miles de seguidores gracias a su contenido de humor y a la inevitable comparación con el delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz.

Un hombre ha llamado la atención en redes por su impresionante parecido con Luis Díaz. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

La fama no ha llegado por casualidad. Este conductor de buseta de la costa caribe ha dejado sorprendidos a miles de usuarios, quienes aseguran que su parecido con el atacante guajiro es tan evidente que, en algunas imágenes y videos, resulta difícil diferenciarlos a simple vista.

Es tanto su parecido, que ha logrado hacer contenido con grandes jugadores como el Pibe Valderrama.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el hombre que aseguran es su doble?

Aunque Luis Díaz no ha reaccionado públicamente en sus redes sociales al fenómeno que ha generado su supuesto doble, sí dejó una señal de que el parecido no pasó desapercibido para él.

Luis Díaz conoció al hombre con el que lo comparan en redes sociales e incluso posó para una fotografía junto a él. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

En el perfil de TikTok de Lucho Vías aparece una fotografía en la que ambos posan juntos, una imagen que ha sido interpretada por muchos usuarios como una muestra de que el futbolista conoció al creador de contenido y tomó con humor las comparaciones que circulan en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron en redes al parecido de Lucho Vías con Luis Díaz?

Los usuarios no tardaron en reaccionar al ver los videos de Lucho Vías y, en su mayoría, se tomaron la situación con humor.

En medio de los comentarios de sus videos, varios internautas aseguraron, en tono jocoso, que "Luis Díaz sin duda era un hombre trabajador, pues después de sus encuentros en el Mundial 2026 se dedicaba a conducir transporte público".

Además, hubo quienes aprovecharon el parecido para hacer referencias al reciente partido de Colombia, asegurando en tono de humor que así había quedado Luis Díaz tras los dos goles anulados ante República Democrática del Congo.