Colombia y Portugal se enfrentarán este sábado por el liderato del Grupo K en el Mundial 2026. A partir del rendimiento que han mostrado ambas selecciones en sus dos primeras presentaciones, la inteligencia artificial analizó cuál sería el marcador que tendría este esperado compromiso.

¿Cómo quedará el marcador final entre Colombia y Portugal, según la IA?

La Selección Colombia vive su mejor momento al clasificar a dieciseisavos tras vencer 3-1 a Uzbekistán y superar por la mínima diferencia (1-0) a República Democrática del Congo.

Sin embargo, aunque logró avanzar a la siguiente fase, por compromiso deberá enfrentarse a la Selección de Portugal.

Colombia se disputa ser el líder del grupo K ante Portugal. (Foto izquierda: Yuri Cortez/AFP | Foto derecha: Michael Steele/Getty Images/AFP)

Por ello, le hemos preguntado a la inteligencia artificial que analizara los últimos partidos de ambas selecciones y lanzara su pronóstico final.

Con esos antecedentes, la IA considera que será un partido muy parejo. Mientras la Selección Colombia ha destacado por su orden defensivo y efectividad para aprovechar las opciones de gol, Portugal ha demostrado un gran poder ofensivo, aunque también ha dejado espacios en defensa.

Por esa razón, la predicción apunta a un empate 2-2, un resultado en el que ambas selecciones encontrarían el arco rival y que reflejaría el equilibrio mostrado durante la fase de grupos.

Si Colombia derrota a Portugal, ¿contra qué selección jugaría en los dieciseisavos de final?

Más allá de asegurar el primer lugar del Grupo K, una victoria también definiría el camino de Colombia en la siguiente ronda. Si termina como líder, enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados de los grupos D, E, I, J o L, un panorama que todavía depende de los resultados de este fin de semana.

La IA revela cuál será el marcador final entre Colombia vs Portugal. (Foto: Lokman Ilhan / Anadolu Agency/AFP)

Entre las selecciones que podrían convertirse en rivales aparecen equipos como Croacia, Ecuador, Paraguay, Senegal o Argelia, siempre que finalicen como uno de los mejores terceros del torneo. En caso de terminar segunda del grupo, Colombia se mediría al segundo clasificado del Grupo L, una posición que aún disputan varias selecciones.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal y dónde será el partido?

El compromiso entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos.

El balón rodará desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y el encuentro podrá seguirse a través de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Canal RCN.