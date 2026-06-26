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Roberto Martínez, director técnico de Portugal se volvió a pronunciar tras el partido con Colombia

El director técnico de Portugal mencionó a Luis Díaz y a otros futbolistas, hablando de su pronóstico tras partido con Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Roberto Martínez, director técnico de Portugal se volvió a pronunciar tras el partido con Colombia
¿Qué dijo el director técnico de Portugal tras próximo partido de Colombia con Portugal? | AFP: Chandan Khanna

Los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa del próximo partido que se llevará a cabo entre Portugal y Colombia el próximo 27 de junio.

Por esta razón, el director técnico de Portugal Roberto Martínez se volvió a pronunciar tras el próximo partido que tendrá y habló de varios futbolistas colombianos.

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¿Qué declaraciones compartió Roberto Martínez tras el próximo partido de Colombia con Portugal?

Roberto Martínez, director técnico de Portugal se volvió a pronunciar tras el partido con Colombia
Estas declaraciones compartió recientemente Roberto Martínez. | AFP: Chandan Khanna

Recientemente, la cuenta oficial de Instagram de Deportes RCN compartió un video en el que Roberto Martínez, director técnico de Portugal, se volvió a pronunciar sobre el partido con la tricolor, pero esta vez mencionó a los futbolistas colombianos que más se han destacado en la competencia, expresando lo siguiente:

“Es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño. Es un equipo que tiene muy buena transición, que llega muy rápido, tiene cabida de desborde”, agregó Roberto Martínez.

Posteriormente, el director técnico habló de dos jugadores de los que más se ha sorprendido dentro de la cancha, entre esos están: Luis Suárez y Luis Díaz:

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“Luis Suárez y Luis Díaz son dos jugadores rápidos, Mojica y Muñoz son muy buenos. Entonces, se ve que el profesor trabaja con el equipo con una gran competitividad entre los jugadores en el Mundial”, añadió.

¿Dónde se podrá ver el próximo partido de Colombia ante la Selección de Portugal?

Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas es el de Colombia con Portugal, uno de los equipos más fuertes con los que se enfrentará la tricolor.

Roberto Martínez, director técnico de Portugal se volvió a pronunciar tras el partido con Colombia
¿Cuándo será el partido de Colombia y Portugal? | Fotos: Freepik

Así que el partido será transmitido a través de las pantallas del Canal RCN en el horario de las 6:30 p.m. en el que los hinchas colombianos tendrán la oportunidad de conectarse con todos los detalles ocurridos dentro del partido.

El torneo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami en el que los hinchas del fútbol tendrán la oportunidad de apoyar a la tricolor en uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026 al ver a James Rodríguez y Cristiano Ronaldo dentro de la cancha.

¡No te pierdas los partidos del Mundial 2026 a través de la pantalla del Canal RCN!

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