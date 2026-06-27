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Néstor Lorenzo hizo una contundente declaración tras el partido de Colombia con Portugal: ¿cuál?

El director técnico de la tricolor compartió su perspectiva tras el próximo partido con Portugal tras clasificar a los 16avos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Néstor Lorenzo hizo una contundente declaración tras el partido de Colombia con Portugal: ¿cuál?
¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras el partido de Colombia y Portugal? | AFP: Roberto Shmith y Freepik

La Selección Colombia de Fútbol se alista para uno de sus partidos más esperados en el Mundial 2026, pues su próximo enfrentamiento será con el equipo de Portugal este 27 de junio.

Por ello, el director técnico de la tricolor Néstor Lorenzo compartió unas recientes declaraciones sobre lo que opina tras el fuerte rival que tendrá tras su encuentro con Portugal, compartiendo una contundente confesión al respecto.

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¿Cuál fue la polémica declaración que compartió Néstor Lorenzo tras el partido con Portugal?

Néstor Lorenzo hizo una contundente declaración tras el partido de Colombia con Portugal: ¿cuál?
Esto dijo en una rueda de prensa con Deportes RCN, Néstor Lorenzo. | AFP: Joaquín Sarmiento

Recientemente, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de Fútbol tuvo una rueda de prensa en la que reveló su crítico punto sobre el gran rival en el que el país se enfrentará próximamente tras el próximo encuentro con Portugal, expresando las siguientes palabras sobre los jugadores de su equipo:

“Jhon tiene una característica distinta a Luis y a Cucho, los tres delanteros, los centros que tenemos son distinto “, añadió Néstor Lorenzo.

Así también, Néstor Lorenzo compartió su perspectiva sobre el método de juego que llevarán a cabo ambos equipos, en especial, por la plantilla que organizará tras la gran rivalidad que habrá con Portugal tras su encuentro, cuyos equipos luchan por obtener el primer puesto en el grupo K:

“Creo que cualquiera se puede adaptar a este tipo de partido porque no es un equipo que tenga alguna debilidad, sino que es muy fuerte en todas sus líneas y bueno, buscaremos la mejor opción como en lo físico como en lo táctico”, argumentó el director técnico de la Selección Colombia.

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¿Cuándo se llevará a cabo el partido de la Selección Colombia contra Portugal?

El partido entre la Selección Colombia se llevará a cabo este 27 de junio en el horario de las 6:30 p.m. en las pantallas del Canal RCN.

Néstor Lorenzo hizo una contundente declaración tras el partido de Colombia con Portugal: ¿cuál?
Así será el encuentro de Colombia y Portugal este 27 de junio. | AFP: Leonardo Fernandez

Así también los hinchas del fútbol han compartido todo tipo de pronósticos al respecto tras uno de los encuentros deportivos más esperados del año.

Por su parte, la tricolor y Portugal luchan por obtener el primer lugar en medio de su próximo encuentro, en el que han generado gran expectativa, pues es uno de los partidos más esperados durante la primera fase del Mundial 2026.

¡No te pierdas el partido a través de la pantalla del Canal RCN!

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