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Colombia vs Portugal: esto es lo que ocurrirá si la tricolor pierde, gana o empata

Este es el pronóstico para la Selección Colombia en su próximo partido con Portugal generando todo tipo de reacciones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Colombia vs Portugal: esto es lo que ocurrirá si la tricolor pierde, gana o empata
Esto ocurre si Colombia, gana, pierde o empata con Portugal. | AFP: Charly Triballeau y Paul Ellis

A pocas horas de uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol entre la Selección Colombia y Portugal este 27 de junio, las redes sociales estallan ante el pronóstico que tendrá el resultado.

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¿Qué ocurre si Colombia gana, pierde o empata con Portugal?

Colombia vs Portugal: esto es lo que ocurrirá si la tricolor pierde, gana o empata
¿Cuándo se llevará a cabo el partido de Colombia y Portugal? | Fotos: Freepik

Aunque el panorama no es de gran complejidad para Colombia tras liderar el grupo K en la primera fase de equipos, se han generado múltiples comentarios al respecto en las redes sociales por los resultados que tendrá la tricolor y te contamos qué ocurriría si el equipo gana, pierde o empata:

  • En caso de que Colombia gane el equipo obtendría un total de 9 puntos, posicionándose como el primero del grupo K, alistándose con su próximo rival en los 16avos.
  • En caso que la tricolor empata con Portugal, sumaría 7 puntos y continuaría siendo el primero del grupo tras ganar los anteriores partidos con República del Congo y Uzbekistán.
  • Si la selección Colombia pierde el partido con Portugal tendría un total de seis puntos y el equipo de Portugal se convertiría en el primero de la lista al obtener un total de siete puntos.

Aunque Colombia y Portugal ya clasificaron a los 16avos de final en el Mundial 2026, ambos equipos se encuentran bajo la expectativa de lo que puede ocurrir, pues este partido definirá su método de juego y será clave para su cruce con otros rivales.

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¿Dónde se llevará a cabo el partido entre Colombia y Portugal?

El partido de Colombia y Portugal se llevará a cabo en el horario de las 6:30 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami.

Desde luego, los hinchas de ambos equipos han generado todo tipo de reacciones al respecto mediante las distintas plataformas digitales por el resultado que definirá cuál de ambos equipos encabezará el grupo K.

Colombia vs Portugal: esto es lo que ocurrirá si la tricolor pierde, gana o empata
Esto se sabe sobre lo que puede ocurrir con Colombia tras su partido con Portugal. | AFP: Luis Acosta

¿Qué uniforme utilizará la Selección Colombia tras su encuentro con Portugal?

Recientemente, la FIFA anunció cuál será el uniforme que utilizará la tricolor en su próximo encuentro, pues, los futbolistas utilizarán su uniforme tradicional, camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas.

¡No te pierdas el partido a través de la pantalla del Canal RCN! #HoyRespiroMundial

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