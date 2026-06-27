Los colombianos se alistan para ver el partido que enfrentará la tricolor ante la Selección de Portugal, cuyos equipos ya clasificaron a los 16avos, pero están bajo la expectativa de cuál de ellos liderará el primer puesto en el grupo K.

¿Dónde puedes ver en directo el partido de la Selección Colombia vs Portugal?

Desde luego, uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol es el de Colombia ante Portugal, pues, el encuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha desatado todo tipo de reacciones al respecto.

Aquí puedes ver el partido entre Colombia y Portugal. | AFP: Ulises Ruíz

Por ello, el partido lo podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN en directo, cuya previa iniciará a las 4:30 p.m. y el torneo iniciará a las 6:30 p.m.

También puedes verlo a través de la aplicación diigital del Canal RCN, puedes instalarla en tus dispositivos Android o Apple.

En la pantalla del Canal RCN podrás conectarte con todos los detalles que se presentarán en el partido, en especial, por todos los sucesos que ocurrirán durante el encuentro.

Este será el estadio en el que Colombia y Portugal se enfrentarán. | AFP: Alex Slitz

¿En cuál estadio se llevará a cabo el partido de la tricolor y Portugal?

El partido entre Colombia y Portugal se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en el que los futbolistas demostrarán todo su talento en la cancha.

Sin duda, los hinchas del fútbol colombiano han generado todo tipo de especulaciones en las redes sociales, pues, aunque la tricolor ya aseguró su pase directo a los 16avos de final, esperan que los jugadores tengan una buena participación en el partido.

¿Cuál es la razón por la que Colombia clasificó a los 16avos de final en el Mundial 2026?

Gracias a los buenos resultados que obtuvo la Selección Colombia en sus dos anteriores partidos en la primera fase por equipos al ser del grupo K, en el que le ganaron en el primer partido a Uzbekistán 3-1 y en el segundo 1-0 a RD Congo, el equipo se ha posicionado como líder del grupo.

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Con base en esto, los hinchas se encuentran bajo la expectativa de lo que puede ocurrir con la tricolor en caso de que pierdan, ganen o empaten con Portugal.

Aunque la Selección Colombia ya clasificó a los 16avos de final en el Mundial 2026, los hinchas han evaluado con detalle el cruce de equipos que tendrá la tricolor con otros equipos.

Por su parte, la tricolor llevará puesto el uniforme tradicional, en el que James Rodríguez tendrá la oportunidad de reencontrarse con Cristiano Ronaldo en la cancha tras el partido esperado entre Colombia y Portugal.

¡No te pierdas el partido de Colombia y Portugal en la pantalla del Canal RCN a las 4:30 p.m.! #HoyRespiroMundial