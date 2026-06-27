Sheila Gándara expresó preocupación en redes por sus familiares tras el terremoto en Venezuela

Sheila Gándara se pronunció en redes sociales luego del terremoto registrado en Venezuela. La influenciadora expresó su preocupación por varios de sus familiares que viven en ese país y envió un mensaje de solidaridad a los afectados.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre sus familiares tras el terremoto en Venezuela?

Luego del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio y dejó viviendas colapsadas, personas heridas, desaparecidas y víctimas mortales, varias figuras públicas han utilizado sus redes sociales para expresar su solidaridad, promover ayudas humanitarias y enviar mensajes de apoyo al vecino país.

Sheila Gándara habló de sus familiares en Venezuela tras terremoto. (Foto: Canal RCN)

Entre ellas se encuentra la modelo e influencer Sheila Gándara, recordada por su relación con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Juanda Caribe, quien decidió pronunciarse al conocer la emergencia.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido confesó que vivió momentos de incertidumbre, pues su abuela y otros familiares residen en Venezuela y el sismo despertó su preocupación por el bienestar de todos ellos.

No se imaginan la angustia que sentí cuando ocurrió el terremoto, pensando en mi abuela y en toda mi familia que está allá. Fueron momentos de mucha incertidumbre y miedo", escribió.

Aunque no reveló cómo se encuentran sus seres queridos, Sheila dejó entrever que no les había pasado nada y aprovechó su perfil para enviar un emotivo mensaje de solidaridad y poner sus redes sociales a disposición de quienes necesiten ayuda o deseen compartir información sobre la emergencia.

¿Qué mensaje de solidaridad compartió Sheila Gándara en redes a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela?

La modelo escribió una emotiva plegaria expresando que se sentía con el corazón destrozado de solo pensar en aquellas familias que aún buscan a sus seres queridos.

Sheila Gándara envió un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela. (Foto: Canal RCN)

Dios mío, por favor, dale fuerza a quienes hoy lloran, esperanza a quienes siguen buscando a sus seres queridos y consuelo a todas las familias que están viviendo esta tragedia".

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¿Cuántos sismos se han registrado en Venezuela en los últimos días?

Desde el fuerte terremoto registrado el 24 de junio, Venezuela ha seguido presentando varios movimientos telúricos.

Tras los dos sismos de mayor magnitud, las autoridades han reportado nuevas réplicas en distintas zonas del país, por lo que el monitoreo sísmico continúa de manera constante.

Aunque la mayoría de estos temblores han sido de menor intensidad, algunos han vuelto a sentirse con fuerza entre la población.

Los especialistas explican que este tipo de actividad es normal después de un terremoto de gran magnitud, ya que el terreno continúa liberando energía durante los días posteriores.