Sheila Gándara soltó insólita revelación sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una inesperada declaración relacionada con el nuevo proyecto musical del creador de contenido.

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Esta vez, la polémica surgió por unas declaraciones que involucran a Sheila Gándara, expareja del humorista y madre de su hija, en un en vivo de redes.

Sheila Gándara hizo confesión sobre el video de Juanda Caribe que desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué pasa entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Desde su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata construyeron una relación muy cercana que despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.

Durante su permanencia en la competencia, los dos compartieron numerosos momentos juntos, situación que llevó a muchos televidentes a especular sobre una posible conexión más allá de la amistad.

Tras el final del reality, ambos continuaron frecuentándose y compartiendo tiempo juntos dentro y fuera de cámaras.

Actualmente se encuentran en Santa Marta trabajando en la grabación del videoclip de la nueva canción de Juanda Caribe, en la que Mariana Zapata aparece como protagonista principal.

Las imágenes de ambos durante las grabaciones no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de los influenciadores.

¿Mariana Zapata ocupó su lugar? La revelación de Sheila Gándara que encendió las redes (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sheila Gándara acerca del video que protagoniza Mariana Zapata?

La controversia comenzó durante una transmisión en vivo en la que una amiga cercana de Sheila Gándara aseguró que el proyecto musical tenía inicialmente otros planes.

Según explicó, la canción habría sido escrita pensando en Sheila y, en un principio, ella sería la encargada de protagonizar el videoclip. Sin embargo, finalmente la participación principal quedó en manos de Mariana Zapata.

“El video que tú ibas a hacer [...] la protagonista porque la canción era para ti [...] La canción era para Sheila, que ahora están diciendo que es para otra persona [...] Y que te estén dedicando una canción que era para otra vieja, yo jamás podría ser novia de un cantante. Imaginate que te canten la canción que le escribieron a la ex”, dijo la amiga de Sheila.

Ante su declaración Sheila afirmó que era cierto lo que se estaba diciendo, pero que no ampliará más.

Las declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales y provocaron una ola de comentarios entre los seguidores de los involucrados.

Y es que hay que recordar que la relación entre Sheila y Juanda terminó mientras él se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, en medio de rumores relacionados con la cercanía que mantenía con Mariana dentro del programa.