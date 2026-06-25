Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara soltó insólita revelación sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe

Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar luego de que se conociera una revelación sobre el nuevo video musical de Juanda Caribe protagonizado por Mariana

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La declaración de Sheila Gándara sobre Mariana Zapata que tiene hablando a las redes
Sheila Gándara soltó explosiva revelación sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una inesperada declaración relacionada con el nuevo proyecto musical del creador de contenido.

Artículos relacionados

Esta vez, la polémica surgió por unas declaraciones que involucran a Sheila Gándara, expareja del humorista y madre de su hija, en un en vivo de redes.

Destapan inesperado detalle sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe: Sheila Gándara rompió el silencio
Sheila Gándara hizo confesión sobre el video de Juanda Caribe que desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué pasa entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Desde su participación en La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe y Mariana Zapata construyeron una relación muy cercana que despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.

Durante su permanencia en la competencia, los dos compartieron numerosos momentos juntos, situación que llevó a muchos televidentes a especular sobre una posible conexión más allá de la amistad.

Tras el final del reality, ambos continuaron frecuentándose y compartiendo tiempo juntos dentro y fuera de cámaras.

Actualmente se encuentran en Santa Marta trabajando en la grabación del videoclip de la nueva canción de Juanda Caribe, en la que Mariana Zapata aparece como protagonista principal.

Las imágenes de ambos durante las grabaciones no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de los influenciadores.

¿Mariana Zapata ocupó su lugar? La revelación de Sheila Gándara que encendió las redes
¿Mariana Zapata ocupó su lugar? La revelación de Sheila Gándara que encendió las redes (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sheila Gándara acerca del video que protagoniza Mariana Zapata?

La controversia comenzó durante una transmisión en vivo en la que una amiga cercana de Sheila Gándara aseguró que el proyecto musical tenía inicialmente otros planes.

Según explicó, la canción habría sido escrita pensando en Sheila y, en un principio, ella sería la encargada de protagonizar el videoclip. Sin embargo, finalmente la participación principal quedó en manos de Mariana Zapata.

“El video que tú ibas a hacer [...] la protagonista porque la canción era para ti [...] La canción era para Sheila, que ahora están diciendo que es para otra persona [...] Y que te estén dedicando una canción que era para otra vieja, yo jamás podría ser novia de un cantante. Imaginate que te canten la canción que le escribieron a la ex”, dijo la amiga de Sheila.

Ante su declaración Sheila afirmó que era cierto lo que se estaba diciendo, pero que no ampliará más.

Las declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales y provocaron una ola de comentarios entre los seguidores de los involucrados.

Y es que hay que recordar que la relación entre Sheila y Juanda terminó mientras él se encontraba participando en La casa de los famosos Colombia, en medio de rumores relacionados con la cercanía que mantenía con Mariana dentro del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón reaparece con radical cambio de imagen Yina Calderón

Yina Calderón impacta tras sorprendente cambio de look: la compararon con Valdiri

Yina Calderón apareció en sus redes para presumir su cambio de look y recibió comentarios donde la compararon con Andrea Valdiri.

Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado? Yina Calderón

Las predicciones de Yina Calderón tras el embarazo de Karina García: ¿qué otras ha revelado?

En medio del embarazo de Karina García, el nombre de Yina Calderón ha sido tendencia por las predicciones que ha hecho.

isabella santiago en venezuela Isabella Santiago

Isabella Santiago sufrió los terremotos en Venezuela, así se reportó

La actriz Isabella Santiago se mostró angustiada luego de vivir los dos terremotos en Venezuela.

Lo más superlike

La Negra del Swing atraviesa doloroso duelo tras la muerte de su hija Amanda Talento internacional

Esposa de futbolista falleció tras terremoto en Venezuela; su hija sobrevivió, esto se sabe

El jugador Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa durante el terremoto y expresó su tristeza a través de redes sociales.

shakira con su hijo milan Shakira

Hijo de Shakira omitió a Piqué al hablar de los campeones del Mundial de fútbol

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación