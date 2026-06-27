Los futbolistas de la Selección Colombia han generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas por todos los sucesos que han ocurrido en el Mundial 2026.

Por esta razón, el nombre del volante derecha Jhon Arias ha sido centro de atención por sus buenos resultados en los partidos y, también, al compartir fotografías con su bella esposa Alejandra Ayala.

¿Quién es Alejandra Ayala, la bella esposa de Jhon Arias?

Recientemente, Jhon Arias ha sido titular en los partidos que ha tenido la tricolor y, también, se estima que el futbolista tendrá una gran participación en el encuentro con Portugal.

Ella es Alejandra, la esposa de Jhon Arias. | AFP: Ulises Ruíz

Por su parte, los internautas se han sorprendido por las recientes fotografías que Jhon compartió junto a su esposa Alejandra Ayala, en la que expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que suma con más de un millón de seguidores:

“Mis amores, los amo mucho”, agregó Jhon Arias.

Posterior a la publicación que compartió el futbolista, se evidencia que Alejandra está sumamente orgullosa de la relación que tiene con el futbolista, comentándole lo siguiente en la publicación:

“Te amamos mucho mi amor. Que recarga poder haber pasado esas horitas juntos con su papito de Zozi”, agregó Alejandra.

En la actualidad, Alejandra cuenta con más de 70 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que mantiene informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cuántos hijos tiene Jhon Arias? | AFP: Afredo Estrella

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Jhon Arias?

El futbolista Jhon Arias de la Selección Colombia quien también hace parte del equipo de Palmeiras de Brasil, tiene en la actualidad una hija, fruto de su relación con Alejandra Ayala.

En varias publicaciones el futbolista ha compartido en varias ocasiones el incondicional amor que siente tanto por su hija como por su esposa.