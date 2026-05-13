Desde hace varias semanas, los nombres de Mariana Zapata y Valerie de la Cruz se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser reconocidas creadoras de contenido digital, sino que también, por ser participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, ambas celebridades han acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que se han presentado entre ambas, en especial por tener una buena amistad en el pasado, pero en la actualidad, han tenido una gran variedad de diferencias.

Así también, ambas celebridades tuvieron una reciente diferencia en el reality en la que sacaron a la luz todo lo que opinaban la una de la otra, en especial, por todos los sucesos que han vivido desde que se reencontraron en el reality.

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¿Cuál fue la reciente diferencia que tuvieron Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que el nombre de Beba de la Cruz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

Esto le dijo Mariana Zapata a Beba. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Mariana Zapata expuso delante de todos sus compañeros las diferencias que ha tenido con Beba, en especial, por el orden que cada uno ha tenido en cuanto a sus zapatos y el orden que han tenido dentro de la competencia.

Todo comenzó cuando Tebi Bernal leyó un sobre delante de todos sus compañeros en el que evaluó con detalle cuál de los participantes es el más ordenado y quién es el más desordenado. Por ello, Mariana Zapata aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que opina de Beba, sin ningún tipo de filtro:

“Eso es lo que quiero, que ella logre decir lo que piensa. Dígalo acá, se te cayó la máscara. No eres capaz de decir las cosas que opinas de frente y todo por queda bien. Eres Alexa Torrex dos, le aprendiste de algo. Deberías ponerte una cura entonces”, le expresó Mariana Zapata a Beba.

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¿Qué le respondió Beba a Mariana Zapata tras recientes diferencias presentadas?

¿Qué le respondió Beba a Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

En medio de las diferencias que Beba presentó con Mariana Zapata, la líder de la semana aprovechó la oportunidad para resaltar que no ha hablado mal de ella, en especial, por todas las confesiones que expuso en su contra públicamente: