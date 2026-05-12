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La decisión del público cambió el destino del presupuesto en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Tras una diferente prueba de presupuesto, los famosos se vieron en aprietos para conseguir los puntos del mercado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia sorprendió con prueba de presupuesto, el público escogió los puntos
El público decidió el destino del presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue sorprendiendo y esta vez la prueba de presupuesto fue uno de esos cambios que llamó la atención dentro de la semana IA 2.0.

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¿Cómo fue la prueba de presupuesto en la semana de la IA 2.0 en La casa de los famosos?

A diferencia de otras oportunidades, el reto no fue físico como acostumbra, sino que estuvo basado en el llamado “Índice de Rendimiento de Entretenimiento”.

Para esta prueba, los famosos tuvieron que enfrentarse a un escenario con distintos elementos de utilería y vestuario para improvisar presentaciones durante el día.

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Cada participante podía realizar obras, chistes, personajes o cualquier dinámica que se les ocurriera con el objetivo de mantener divertido al jefe durante toda la actividad.

La casa de los famosos Colombia sorprendió con prueba de presupuesto, el público escogió los puntos
El público decidió el destino del presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante el juego estuvo presente el medidor de aburrimiento, el cuál subía o bajaba según lo decía el Jefe pues los famosos empezarían a perder puntos del presupuesto semanal si la aguja se mantenía abajo.

El top 6 tuvo un tiempo de cuatro horas para desarrollar la actividad y mantener el medidor arriba.

Durante ese tiempo, todos debían demostrar su talento en el que realizaron varias actividades, pero también hubo confesiones inesperadas.

¿Qué resultado obtuvieron los famosos tras la prueba de presupuesto?

En la gala de la noche del 12 del mayo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el resultado de la prueba dependía de la votación del público y no del Jefe, a través de la encuesta realizada en la cuenta de Instagram de La casa de los famosos Colombia.

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Finalmente, Carla y Marcelo anunciaron que el público escogió la opción “muy divertido”, por lo que los famosos se llevaron los 700 puntos del presupuesto.

La casa de los famosos Colombia sorprendió con prueba de presupuesto, el público escogió los puntos
El público decidió el destino del presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Alejandro y Valentino entraron a la alacena y el actor abrió uno de los sobres amarillos llevándose la sorpresa del beneficio, el cual era el “grupo alimenticio que querían para la semana”.

Finalmente Alejandro y Valentino les contaron a sus compañeros lo que ocurrió y lo feliz que estaban por escoger todos los productos que querían.

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