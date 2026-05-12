Jessi Uribe rompe el silencio tras rumores de arresto: esto dijo

Jessi Uribe rompió el silencio ante los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto arresto ocurrido en plena entrevista. El cantante desmintió estas versiones y aclaró la situación, luego de que su nombre se volviera tendencia por la difusión de información no confirmada que generó confusión entre sus seguidores.

¿Jessi Uribe fue arrestado en plena entrevista?

En las últimas horas, a través de redes sociales, comenzó a circular información que aseguraba que el cantante de música popular Jessi Uribe había sido arrestado por las autoridades colombianas durante una entrevista en un medio de comunicación, bajo acusaciones graves.

¿Fue arrestado Jessi Uribe? El cantante responde. (Foto Canal RCN).

La versión fue acompañada de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el artista aparecía esposado. Sin embargo, esta información es falsa, ya que el cantante se encuentra de gira por Europa junto a su esposa, la también cantante Paola Jara, y su hija Emilia.

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Vale la pena destacar que este tipo de afirmaciones no verificadas resulta especialmente delicado por la gravedad de su contenido, ya que puede afectar la reputación del artista y generar desinformación entre los usuarios en redes sociales, tal y como sucedió en esta ocasión.

¿Qué dijo Jessi Uribe ante los rumores sobre un supuesto arresto en su contra?

Horas después de que la información se viralizara en redes sociales y generara todo tipo de reacciones entre los internautas, un seguidor del cantante aprovechó su reciente dinámica de preguntas y respuestas para consultarle directamente sobre la situación, obteniendo una respuesta contundente.

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Jessi Uribe dejó claro que todo se trataba de contenido falso y de acusaciones que afectan su buen nombre, asegurando además que este tipo de versiones solo buscan hacer daño sin razón alguna.

“La gente tiene el demonio adentro. Qué pesar, Dios los libre”, expresó el artista.

De esta manera, Jessi Uribe desmintió los rumores y dejó claro su inconformidad con este tipo de publicaciones que no solo afectan su imagen, sino que también generan confusión en redes sociales.