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Campanita rompió el silencio sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara: "no lo esperaría"

Campanita se sinceró en medio de una entrevista y reveló qué haría si estuviera en la posición de Sheila Gándara.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Campanita en La casa de los famosos Colombia.
Campanita se sinceró respecto a la situación de Juanda Caribe y su pareja. Foto | Canal RCN.

Frank Stiward, mejor conocido como Campanita y quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, en las últimas horas acaparó la atención en redes sociales al referirse a la situación que enfrenta Juanca Caribe con Sheila Gándara.

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¿Qué dijo Campanita sobre la situación de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

En medio de una entrevista que el exparticipante concedió para La Mega Barranquilla, fue interrogado por la locutora sobre la polémica en la que se encuentra envuelto su excompañero de competencia, pregunta que lo llevó a hablar con sinceridad y decir qué haría él si estuviera en la posición de Sheila.

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“Uy mi vida qué pregunta difícil, mira honestamente a mí me tocó una situación parecida con el ruso, en ese caso yo si me contuve muchísimo aunque me besé toda la casa” señaló.

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Según lo comentó, pese a su comportamiento, durante su participación se contuvo bastante en avanzar porque justamente sabía que tenía a una persona especial afuera de la competencia y con la que ha vivido momentos muy importantes.

Juanda Caribe y Campanita en La casa de los famosos Colombia.
Campanita reveló qué haría si estuviera en la posición de Sheila Gándara. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Campanita a la polémica de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Frente a qué haría él si estuviera en el lugar de la joven barranquillera, confesó que él no le daría la oportunidad de esperarlo, pero sí le permitirá que le diera un explicación y así saber si se pueden conectar de nuevo ambas partes.

“Yo le daría el espacio de una explicación no sé si esperarlo”, insistió el ex habitante de la casa más famosa del país.

Juanda Caribe y Campanita en La casa de los famosos Colombia.
Campanita dio su opinión sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Y a propósito de lo mencionado por Campanita durante la entrevista, cabe señalar que, debido a su participación en el reality, en las últimas semanas su relación ha sido tema de debate en redes, pues luego de la cercanía que surgió con Mariana Zapata y de los comentarios que hizo sobre su pareja, la misma Sheila dejó en evidencia su completo rechazo.

Lo anterior, ha llevado a que incluso el participante perciba desde adentro que algo está mal con su novia, por lo que en varias ocasiones ha aprovechado las cámaras para sincerarse respecto a lo que siente por ella.

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