Alexa Torrex lanzó dura advertencia a Yuli Ruiz y causó revuelo en redes: ¿qué le dijo?

Alexa Torrex, quien hace apenas una semana se convirtió en exparticipante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente capturó la atención en redes sociales luego de lanzara fuerte advertencia a Yuli Ruíz, también exparticipante de esta tercera temporada.

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¿Cuál fue la advertencia que Alexa Torrex le lanzó a Yuli Ruíz?

Todo se dio en medio del reciente encuentro que protagonizaron Alexa, Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, espacio en el que por supuesto se refirieron a esta tercera temporada del reality de convivencia del Canal RCN del que hicieron parte.

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Allí, los tres exparticipantes hablaron de una situación que está próxima a darse en el programa y es precisamente el ingreso de quienes serán los jefes de campaña de los semifinalistas, tema que llevó a que la cucuteña afirmara que no está dispuesta a permitir que cierta exparticipante sea la jefe de Alejandro Estrada.

“Ustedes no han entendido que Alejandro no tiene a nadie, no crean que yo voy a permitir que Yuli sea jefe de campaña de Alejandro, están locos, entonces yo mando la hoja de vida…”, señaló Alexa de manera contundente.

Y es que de acuerdo con la creadora de contenido, si Yuli llegase a convertirse en la jefa de campaña de Estrada, sería posiblemente una jugada que podría jugarle en contra del actor, sobre todo porque muchos de los televidentes ya no ven con buenos ojos el romance que un día lo unió en la casa.

Esto dijo Alexa Torrex sobre la campaña de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Quién será el jefe de campaña de Alejandro Estrada?

En cambio, según la reciente eliminada, en el caso de Tebi es todo lo contrario, pues hay varios exparticipantes que desean ser parte de su campaña, como por ejemplo Sofía Jaramillo, quien ha dejado en evidencia en varias oportunidades su interés en ser su jefa.

Por ahora, Torrex dejó claro que de momento desconocen cuándo se dará el mencionado ingreso, pues no se sabe si los participantes podrán elegir a quien quieren como jefe de campaña o si será el mismo programa quien tome esta decisión.

Alexa Torrex aseguró que no permitirá que Yuli sea jefa de campaña de Alejandro. Foto | Canal RCN.

Por ahora, lo cierto es que hay mucha expectativa por conocer, en primer lugar, quienes llegarán a la semifinal, y en segundo, los nombres de quienes llegará de nuevo a la casa para apoyar a los participantes en su búsqueda por llevarse los 400 millones de pesos.