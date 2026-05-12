Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex lanzó dura advertencia a Yuli Ruiz y causó revuelo en redes: ¿qué le dijo?

Alexa Torrex no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo, expresó su rechazo ante la posibilidad de que Yuli Ruiz ingrese a la casa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex, Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex lanzó comentario sobre Yuli Ruiz. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, quien hace apenas una semana se convirtió en exparticipante de La casa de los famosos Colombia, nuevamente capturó la atención en redes sociales luego de lanzara fuerte advertencia a Yuli Ruíz, también exparticipante de esta tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la advertencia que Alexa Torrex le lanzó a Yuli Ruíz?

Todo se dio en medio del reciente encuentro que protagonizaron Alexa, Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, espacio en el que por supuesto se refirieron a esta tercera temporada del reality de convivencia del Canal RCN del que hicieron parte.

Artículos relacionados

Allí, los tres exparticipantes hablaron de una situación que está próxima a darse en el programa y es precisamente el ingreso de quienes serán los jefes de campaña de los semifinalistas, tema que llevó a que la cucuteña afirmara que no está dispuesta a permitir que cierta exparticipante sea la jefe de Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

“Ustedes no han entendido que Alejandro no tiene a nadie, no crean que yo voy a permitir que Yuli sea jefe de campaña de Alejandro, están locos, entonces yo mando la hoja de vida…”, señaló Alexa de manera contundente.

Y es que de acuerdo con la creadora de contenido, si Yuli llegase a convertirse en la jefa de campaña de Estrada, sería posiblemente una jugada que podría jugarle en contra del actor, sobre todo porque muchos de los televidentes ya no ven con buenos ojos el romance que un día lo unió en la casa.

Alexa Torrex, Tebi Bernal y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alexa Torrex sobre la campaña de Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Quién será el jefe de campaña de Alejandro Estrada?

En cambio, según la reciente eliminada, en el caso de Tebi es todo lo contrario, pues hay varios exparticipantes que desean ser parte de su campaña, como por ejemplo Sofía Jaramillo, quien ha dejado en evidencia en varias oportunidades su interés en ser su jefa.

Por ahora, Torrex dejó claro que de momento desconocen cuándo se dará el mencionado ingreso, pues no se sabe si los participantes podrán elegir a quien quieren como jefe de campaña o si será el mismo programa quien tome esta decisión.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex aseguró que no permitirá que Yuli sea jefa de campaña de Alejandro. Foto | Canal RCN.

Por ahora, lo cierto es que hay mucha expectativa por conocer, en primer lugar, quienes llegarán a la semifinal, y en segundo, los nombres de quienes llegará de nuevo a la casa para apoyar a los participantes en su búsqueda por llevarse los 400 millones de pesos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe se pronuncia tras la polémica por supuesto arresto: esto dijo Jessi Uribe

Jessi Uribe rompe el silencio tras rumores de arresto: esto dijo

Jessi Uribe rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre un supuesto arresto durante una entrevista.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano regresó a Colombia: así fue el emotivo reencuentro con su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano presumió en redes sociales cómo fue su llegada al país y el recibimiento del pequeño Emiliano.

Juanda Caribe y Campanita en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Campanita rompió el silencio sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara: "no lo esperaría"

Campanita se sinceró en medio de una entrevista y reveló qué haría si estuviera en la posición de Sheila Gándara.

Lo más superlike

Famosos celebran 121 días en La casa de los famosos con camping, fogata y sorpresas en la terraza La casa de los famosos

El Jefe sorprendió a los participantes de La casa de los famosos Colombia tras cumplir los 121 días

Los participantes celebraron los 121 días de competencia en La casa de los famosos con inesperada sorpresa.

Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express Maluma

Maluma confirmó el género de su segundo bebé que espera con Susana Gómez: ¿es niño o niña?

Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento Viral

Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve? Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?