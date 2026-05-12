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Aida Victoria Merlano regresó a Colombia: así fue el emotivo reencuentro con su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano presumió en redes sociales cómo fue su llegada al país y el recibimiento del pequeño Emiliano.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel.
Así fue el emotivo encuentro entre Aida Victoria y su hijo. Foto | Canal RCN.

Luego de varias semanas fuera del país, se dio el que ha sido para muchos el reencuentro más esperado, pues hace pocas horas Aida Victoria Merlanofinalmente pudo volver a tener entre sus brazos a su pequeño bebé.

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¿Cómo fue el emotivo reencuentro entre Aida Victoria Merlano y su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al compartir un conmovedor video en el que quedó registrado el momento en el que pudo reencontrarse con Emiliano.

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“Dotas de propósito la adversidad, le pones levedad a lo complejo y llenas de felicidad mi espíritu. Te amo con todas mis fuerzas”, escribió la influencer en su más reciente post.

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Allí, Aida Victoria quiso presumir el emotivo momento en el que su hijo la recibió en el aeropuerto para al fin poder estar juntos luego de varias semanas de distancia. En las imágenes, no solo se evidencia la emoción del momento, sino también la alegría del pequeño al tener de regreso a su mamá.

¿En dónde estaba Aida Victoria Merlano y por qué se separó de su hijo Emiliano?

Como era de esperarse, la grabación desató una ola de reacciones por parte de los usuarios, quienes de inmediato inundaron el post con amorosos mensajes en los expresaron palabras de cariño hacia mamá e hijo.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano presumió el encuentro con su hijo Emiliano. Foto | Canal RCN.

“Mi versión favorita de Aida”, “Ella sí extrañaba a su hijo de verdad”, “Apenas saliste de ahí corriste a los brazos de tu hijo”, “Nosotros también te estábamos esperando Aida”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Respecto al lugar en el que se encontraba la creadora dígital y empresaria, cabe señalar que, estaba fuera del país, puntualmente en México, destino al que viajó para ser parte de un reality de convivencia junto a otros creadores de contenido.

Por ahora, todo parece indicar que, además de sus proyectos personales, espera poder recuperar el tiempo que no estuvo con su hijo y aprovechar a, máximo sus días junto a él, quien si duda se ha convertido en el motor de su vida.

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