Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso en La casa de los famosos Colombia: así fue

Sara Uribe y Manuela Gómez dejaron en shock a sus compañeros al darse beso en La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso
Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y el Jefe en esta temporada no ha parado de poner a prueba a todos los participantes y recientemente quiso ver sus habilidades de actuación e improvisación.

¿Cómo fue el beso entre Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe organizó a los participantes por grupos y los puso a recrear una escena en la que tenían libertad para la improvisación.

En medio de estas escenas hubo algunos participantes que se dejaron llevar por el momento y hasta se dieron inesperados besos, unas de ellas fueron Sara Uribe y Manuela Gómez.

Sara Uribe tuvo que hacer una escena junto a Manuela Gómez y Tebi Bernal en donde hacían una escena de un supuesta infidelidad.

En medio de la tensión de la escena cuando habían empujones y cruce de palabras, Sara en medio de su desarrollo de personaje y de la escena decidió darle un inesperado beso a Manuela Gómez, quien le correspondió.

¿Qué reacciones dejó el beso Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse este beso entre Sara Uribe y Manuela Gómez dejó en shock a varios de sus compañeros, quienes las aplaudieron por su recurso en la escena.

Asimismo, este beso en redes ha dado bastante de qué hablar, ya que muchos las recuerdan por sus participaciones en Protagonistas de Nuestra Tele.

Por eso, alguno internautas calificaron de épico este beso entre ambas antioqueñas, asimismo, muchos se lo tomaron con humor y hasta las cuentas de algunos participantes reaccionaron.

Los besitos entre amigas, son los más lindos.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe y su beso con Manuela Gómez. (Foto | Canal RCN).

¿Cómo fue el beso de Johanna Fadul y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul y Marilyn Patiño fueron otras de las participantes que se destacaron en medio de su puesta en escena.

En la escena ambas actrices aparecían discutiendo por un hombre llamado Valentino y cuando la tensión llegó a su máximo nivel ambas se dejaron llevar por la emoción y adrenalina de la escena ambas se dieron un inesperado beso.

Ambas también dejaron sorprendidos a sus compañeros por su beso, sin embargo, muchos les elogiaron su escena, asegurándoles que era evidente su amplia trayectoria en la televisión y el mundo de la actuación.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul se dio beso con Marilyn Patiño. (Foto Canal RCN)
