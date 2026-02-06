Hijo de Diomedes Díaz fue ingresado a UCI tras delicado estado de salud, esto se sabe

E

n la mañana de este viernes 6 de febrero, medios locales confirmaron que Diomedes Dionisio Díaz Aroca, hijo del reconocido cantante Diomedes Díaz, fue ingresado con alta urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar.

¿Por qué el hijo de Diomedes Díaz fue ingresado a la UCI en las últimas horas?

Lo que se sabe hasta el momento, es que fue ingresado a estad unidad luego de que presentara una descompensación de salud que lo llevó a tener que suspender de momento los compromisos que tenía en su agenda, ya que desde el pasado fin de semana venía presentando quebrantos de salud.

Y aunque personas cercanas al cantante indicaron que esta dificultad le impidió cumplir con algunos shows, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de la familia que otorgue mayores detalles de lo sucedido ni de un diagnóstico de cuál es su estado actual.

¿Qué le pasó al hijo de Diomedes y por qué fue ingresado de urgencias a la UCI?

Cabe señalar que algunos medios han señalado que la descompensación podría estar relacionada con una posible cirrosis hepática, sin embargo, esta información no se ha confirmado por parte de ningún personal médico.

Diomedes Dionisio es hijo del cantante Diomedes Díaz y Denis Aroca, fruto de una relación que tuvieron tras una fiesta en Valledupar en febrero de 1980, y nació el 9 de noviembre de ese mismo año.

¿Qué se sabe del estado de salud del hijo de Diomedes Díaz?

Hacia el año 1999, Dionisio grabó un álbum con Rolando Ochoa, hijo del gran Calixto Ochoa, quienes luego formaron la agrupación de 'Los Hijos de Los Grandes', la cual alcanzó muy buenas posiciones en la lista de música vallenata en su momento-.

Desde entonces, Diomedes Dionisio ha producido más de 10 álbumes como cantante de vallenato, consolidándose como una figura conocida dentro del género musical.

Por ahora fanáticos e internautas, esperan poder conocer información de primera mano que revele el estado de salud del intérprete, pues, como era de esperarse, hay preocupación por la falta de un comunicado oficial.