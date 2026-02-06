Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nico Hernández y Pipe Bueno se unen para cantarles a las mujeres, ¿de qué se trata?

Nico Hernández y Pipe Bueno lanzan su nuevo sencillo "Mamacita", una canción de regional colombiano que celebra el amor hacia las mujeres.

Nico Hernández y Pipe bueno le cantan a las mujeres
Nico Hernández y Pipe Bueno lanzan una canción sobr eel amor de las mujeres. Fotos de Canal RCN

MAMACITA” es el nuevo sencillo musical en el que Nico Hernández y Pipe Bueno unen sus voces para celebrar el amor, la admiración y la ilusión de una relación genuina. La canción, perteneciente al Regional Colombiano, está dedicada a todas las mujeres que se sienten identificadas con este mensaje.

Así nació la colaboración entre Pipe Bueno y Nico Hernández

El cantautor colombiano Pipe Bueno, nombre artístico de Andrés Felipe Giraldo Bueno, sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de redes sociales, el lanzamiento de su más reciente colaboración musical junto a Nico Hernández.

Hernández, intérprete villavicense, ha ganado reconocimiento por sus covers y por sencillos de autoría propia, con un estilo inclinado hacia la música popular, género en el que Pipe Bueno también se ha consolidado como una de las figuras más destacadas. Esta afinidad musical dio origen a una colaboración que busca conectar con el público desde una propuesta cercana al Regional Colombiano.

¿Qué propone el nuevo sencillo de Nico Hernández y Pipe Bueno?

La canción romántica de Nico Hernández y Pipe Bueno plantea la idealización de un amor genuino y la conexión emocional entre dos personas que se enamoran, pudiendo incluso interpretarse como una declaración sentimental.

A través de las cuentas oficiales de ambos artistas, el lanzamiento del sencillo ha sido ampliamente promocionado con miles de videos y publicaciones en redes sociales. En particular, en el perfil de TikTok del proyecto de Nico Hernández se destacan clips del video musical acompañados de mensajes como: “Pa’ que te fijes en mí, mamacita”

¿Cómo es el video de la nueva canción de Nico Hernández y Pipe Bueno?

El video oficial, dirigido por Nico Hernández junto a Stefany Trujillo, su novia, y Juliana Hernández, su hermana, presenta esta historia de amor desde una perspectiva marcadamente romántica.

Pipe Bueno y Nico Hernández le cantan a las mujeres
Nico Hernández y Pipe Bueno lanzan un sencillo dirigido al amor. Fotos de Canal RCN

La grabación de esta canción de música tradicional colombiana, se centra en un performance musical de ambos artistas, en el que enaltecen la delicadeza y elegancia femenina, intercalándolo también, con escenas de la banda tocando en vivo.

