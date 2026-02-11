Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Silvy Araujo enternece al mostrar nueva ecografía de su bebé

Silvy Araujo compartió la ecografía de su bebé a las 21 semanas, mostrando sus movimientos y conmoviendo a sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Silvy Araujo se encuentra en la semana 21 de embarazo.
Silvy Araujo se encuentra en la semana 21 de embarazo. Foto Freepik

Silvy Araujo volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir uno de los momentos más especiales de su embarazo, una ecografía en la que pudo ver con claridad a su bebé moverse dentro de su vientre.

A través de sus historias de Instagram, mostró el instante exacto en que el pequeño parecía llevar su dedo a la boca y, segundos después, dar suaves pataditas.

Artículos relacionados

¿Cómo ha vivido Silvy Araujo cada etapa de su embarazo?

Desde que anunció la noticia, la influencer fitness ha abierto una ventana a su día a día como futura mamá, no solo ha compartido los momentos más dulces, sino también los desafíos que suelen acompañar esta transformación.

Ha hablado sin filtros sobre las náuseas, el cansancio, las molestias físicas y los cuidados que ha tenido que reforzar en su rutina y además, ha explicado cómo ha adaptado su alimentación para garantizar el bienestar de su bebé, así como las modificaciones en su actividad física.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Silvy Araujo en la ecografía que conmovió a sus seguidores?

En esta ocasión, lo que generó mayor emoción fue el comportamiento del bebé durante la ecografía, pues en el video, se aprecia claramente cómo se mueve con naturalidad dentro del vientre.

Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo
Silvy Araujo enterneció a sus seguidores al mostrar su embarazo. (Foto: Freepik)

Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar y cientos de seguidores llenaron sus redes con palabras de cariño, celebrando las 21 semanas de gestación y destacando la conexión tan auténtica que Silvy ha logrado construir con su comunidad.

Artículos relacionados

¿Por qué Silvy Araujo ha decidido compartir su proceso con tanta apertura?

Más allá de mostrar una etapa feliz, Silvy ha dejado ver que su intención es acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, al hablar de las molestias, los cambios emocionales y las dudas que surgen, ha contribuido a normalizar conversaciones necesarias sobre la maternidad.

Así vive Silvy Araujo esta dulce etapa esperando a su bebé.
Así vive Silvy Araujo esta dulce etapa esperando a su bebé. Foto Freepik

La reciente ecografía no solo representa un control médico más, sino un recuerdo que atesorará para siempre, la confirmación visual de que una nueva vida crece fuerte y activa, marcando cada día con pequeñas señales de amor desde el vientre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz y José Rodríguez habían iniciado su relación en La casa de los famosos. Yaya Muñoz

José Rodríguez reveló que él quiso terminar la relación con Yaya: “No tengo nada bueno que decir”

José Rodríguez se refirió a su ruptura con Yaya Muñoz y confesó que él tomó la decisión de acabar con ese noviazgo.

Yina Calderón, Karola y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó luego de Karola tildara a Mariana Zapata de "plató típico"

Yina Calderón salió en defensa de Mariana Zapata luego de fuerte crítica que le lanzó Karola en La casa de los famosos Colombia.

Francy iba a dar un concierto el día de la muerte de Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Francy contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Francy recordó a Yeison Jiménez a un mes de su muerte y también recordó cómo vivió esa terrible noticia.

Lo más superlike

El show de Bad Bunny fue visto por más de 120 millones de personas en Estados Unidos. Bad Bunny

¿Cuánto ganaron los “arbustos humanos” del show de Bad Bunny?

Bad Bunny sorprendió con una escenografía humana, y ahora se conoce cuánto recibieron por ese exigente trabajo.

Mariana Zapata se sincera sobre sus conflictos. Mariana Zapata

Mariana Zapata analiza sus discusiones con Karola en La casa de los famosos Colombia: "Me desconozco"

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano