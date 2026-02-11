Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón lanza coqueteo a Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul: “¿de quién es todo eso?”

Yina Calderón causa revuelo tras lanzar inesperadas palabras al esposo de Johanna Fadul, y así fue reacción.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón le coquetea al Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul
Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul tras comentario de Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón sorprendió al protagonizar un curioso momento con Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, generando una reacción en el actor que llamó la atención de los internautas.

¿Qué le dijo Yina Calderón al esposo de Johanna Fadul?

Yina Calderón fue quien compartió en sus redes sociales el curioso momento que vivió junto a Juanse Quintero, el esposo de Johanna Fadul.

Fiel a su estilo, la empresaria de fajas sorprendió al presentador y actor en uno de los pasillos del Canal RCN cuando él iba saliendo y ella lo llamó de manera inesperada, causando en él sorpresa y risa.

Juanse Quintero iba caminando cuando Yina Calderón lo sorprendió diciéndole: “¿De quién es todo eso?”, por lo que el actor se volteó y, con una sonrisa, respondió: “Ay, me estaba viendo la retaguardia, sí sentía ahí la mirada”, mientras ella insistía preguntando de quién era todo eso, señalando la parte trasera del actor.

Yina Calderón le coquetea al Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul
Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul tras comentario de Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

Mientras tanto, Yina comentó: “Casi que nos caímos” y Juanse Quintero, entre risas, la abrazó.

¿Qué reacciones generó el curioso momento de Yina Calderón y Juanse Quintero?

El corto video de Yina Calderón, por supuesto, generó reacciones entre los internautas quienes elogiaron al esposo de Johanna Fadul.

“Juanse es un amor, es saludable, amable, cariñoso y sociable” o “ese tipo es divino y súper educado”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras otros usuarios reaccionaron con humor al comentario de Yina y le comentaron que “esa Yina” o “Yina es fans de esa relación”, recordando la famosa frase de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar. Y por supuesto que no faltaron las críticas de algunos internautas.

Yina Calderón le coquetea al Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul
Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul tras comentario de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Lo cierto es que los actores Johanna Fadul y Juanse Quintero tienen una sólida relación desde hace un poco más de una década, en la que son muy activos en sus redes sociales y suelen compartir momentos de humor con sus seguidores.

Por su parte, Yina Calderón suele hacer este tipo de videos para divertir a sus seguidores y generar reacciones entre los internautas, en los que suele dar su opinión acerca de lo que pasa en el mundo del entretenimiento.

