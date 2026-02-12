El esposo de Beba se pronunció sobre el ‘hate’ que recibe ella: “Gracias por la promoción”

El esposo de Beba se pronunció tras señalamientos que se han hecho en redes sociales contra la participante de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Quién es el esposo de Beba y qué dijo sobre la polémica en redes con la participante de La casa de los famosos?

Valerie de la Cruz, conocida como Beba, ha llamado la atención dentro de La casa por su fuerte carácter y por varios conflictos que ha protagonizado con algunos de sus compañeros dentro de la competencia.

En los últimos días, los internautas han comentado algunas actitudes de la participante, señalando que, según ellos, habría tenido comportamientos cercanos o coquetos con el participante Jay Torres.

Estas percepciones han generado varios comentarios y críticas hacía ella, quienes incluso han comparado la situación con lo ocurrido en la primera temporada de La casa de los famosos con Nataly Umaña.

Esposo de Beba defiende a la participante tras fuertes críticas en La casa de los famosos 3. (Foto: Canal RCN)

El tema también fue mencionado recientemente por Karen Sevillano durante el After de La casa de los famosos, quien fiel a su estilo bromeo con el tema diciendo que no fuera a pasar lo mismo con Beba.

El esposo de Beba es Andrés Gómez, empresario y aficionado al fitness. La pareja contrajo matrimonio el 3 de agosto de 2024 en Barranquilla.

Ante los comentarios que han circulado en redes sociales sobre la participación de Beba, Andrés decidió pronunciarse públicamente.

¿Cómo reaccionó Andrés Gómez a las críticas y rumores sobre beba?

A través de sus redes, aseguró que no está siguiendo La casa de los famosos Colombia y explicó que actualmente está enfocado en sus proyectos personales y en generar ingresos.

“No estoy viendo el programa, estoy en mis proyectos personales generando dinero”, expresó.

En el mensaje, Andrés también dejó claro su respaldo hacia su esposa. “Apoyo a mi esposa y confío en ella 100%”, afirmó, refiriéndose a la confianza que mantiene con la participante pese a las opiniones que circulan.

Además, respondió a quienes han creado historias o teorías alrededor de la participación de Beba, señalando: “Si quieren seguir creando historias, háganlo. Cada ‘película’ que inventan nos da más alcance, más ruido, más foco, y el ruido, bien usado, es combustible. Gracias por la promoción gratuita”.